San Vito, sequestrati 8 quintali di tonno non idoneo al consumo umano

Ancora un sequestro di tonni rossi effettuato da parti dei militari della Capitaneria di

giurisdizione del compartimento marittimo di Trapani.



Nella notte tra martedì e mercoledì scorso, infatti, il personale della Capitaneria di porto di Trapani,

dipendente da San Vito Lo Capo, ha accertato il trasporto irregolare, a bordo di un furgone, di alcuni esemplari di tonno rosso in località Castelluzzo, nel comune di San Vito Lo Capo.

Il pescato ammontava a circa 800 Kg

Da un attenta verifica del furgone ispezionato sono stati rinvenuti 6 esemplari di tonno

rosso, per un peso complessivo di circa 8 quintali (800 kg) privi della documentazione attestante la tracciabilità e la provenienza del prodotto.

Il prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al conducente del

mezzo è stata contestata una sanzione amministrativa pari a euro 2.666,67.

Successivamente, a seguito delle analisi effettuate dall’Asp di Palermo è stata riscontrata la presenza di istamina in concentrazioni superiori ai limiti consentiti e, pertanto, il prodotto sequestrato è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e conseguentemente smaltito da ditta specializzata presso un centro autorizzato.

Dalle primi indagini, è emerso che tale alterazione sarebbe riconducibile alle modalità di

trasporto del prodotto effettuato mediante un veicolo non idoneo a garantire il

mantenimento della catena del freddo.

