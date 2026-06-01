2 Giugno: aperture gratuite nei siti trapanesi per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola. “Le ricorrenze nazionali rappresentano momenti di riflessione condivisa sul nostro percorso collettivo – ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – In queste giornate, aprire gratuitamente i luoghi della cultura significa mettere in relazione la memoria civica con il patrimonio che la custodisce e la racconta. Vogliamo che musei e parchi archeologici diventino spazi vivi, capaci di accompagnare i cittadini in una lettura consapevole del passato e in una partecipazione più attiva al presente, riconoscendo alla cultura un ruolo centrale nei momenti che segnano l’identità del Paese”. Per conoscere tutte le iniziative e verificare gli orari di apertura e di chiusura dei siti si consiglia di consultare le pagine web dei singoli musei e dei parchi archeologici. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con accesso su prenotazione dove previsto.

In Provincia di Trapani apertura al Parco archeologico di Selinunte e di Segesta (clicca qui per scoprire le attività in programma), alle Cave di Cusa e Pantelleria e al Parco archeologico “Lilibeo-Marsala”.