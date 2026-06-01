L’IC Mario Nuccio di Marsala vince il concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”

L’Istituto Comprensivo Statale “Mario Nuccio” di Marsala è tra i vincitori della

seconda edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di

dipendenza“.

Lo scorso 27 maggio 2026, nel cortile di Palazzo Chigi a Roma, la scuola ha ricevuto il primo premio per la categoria della scuola secondaria di primo grado.



“Il nostro istituto – afferma una nota dell’istituto diretto da Francesco Marchese – si è distinto con la performance musicale “I passi di Margherita”, un’opera originale con cui le studentesse e gli studenti hanno saputo affrontare con sensibilità e creatività il tema della prevenzione delle dipendenze e la promozione di stili di vita sani”.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi nel cortile di Palazzo Chigi alla presenza delle

più alte autorità istituzionali, hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Ministro dell’Istruzione e del Merito

Giuseppe Valditara e il Ministro della Salute Orazio Schillaci, i quali hanno

consegnato personalmente i riconoscimenti alle scuole vincitrici.



Il primo premio conseguito dall’IC “Mario Nuccio” di Marsala a Palazzo Chigi è

motivo di orgoglio per tutto il territorio del Trapanese e tutta la comunità scolastica. Il Dirigente Scolastico Francesco Marchese in occasione della premiazione ha sottolineato come la scuola pubblica, quando investe nella creatività dei propri ragazzi, produce risultati d’eccellenza riconosciuti anche al più alto livello

istituzionale.