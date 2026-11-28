Prosegue il programma di recupero e valorizzazione del centro storico di Trapani. Al via la ristrutturazione della palazzina comunale di via Carreca 14, da tempo abbandonata, che sarà trasformata in una struttura di social housing con 12 alloggi destinati a giovani, coppie, famiglie a basso reddito, genitori single e anziani. L’intervento punta a rispondere al bisogno abitativo attraverso abitazioni a canone sostenibile. «Un intervento per dare risposta al bisogno abitativo della città in un immobile da troppo tempo abbandonato», spiega l’ingegnere Orazio Amenta. Già nel luglio 2025 erano stati eseguiti lavori urgenti per la messa in sicurezza degli intonaci interni alla corte.

Dodici appartamenti su quattro piani

Il progetto prevede il recupero dell’edificio mantenendo il sistema edilizio e la volumetria esistenti. Nei quattro piani interessati saranno realizzati tre appartamenti per piano, con superfici comprese tra 40 e 69,7 metri quadrati. I lavori comprendono demolizioni, consolidamento strutturale, rifacimento delle finiture, nuovi impianti idrico-sanitari, elettrici e termici, installazione di un ascensore accessibile ed efficientamento energetico.

Un piano da quasi 8 milioni di euro

L’intervento di via Carreca rientra in un programma complessivo da quasi 8 milioni di euro che coinvolge anche altri due importanti immobili cittadini. Il primo è l’ex scuola De Rosa, destinata a diventare un complesso residenziale con 24 alloggi: 14 al piano terra e 10 al primo piano. Gran parte degli appartamenti sarà accessibile e la struttura sarà dotata di ballatoi, due scale, due ascensori, spazi comuni e servizi per l’abitare. Previsto anche il recupero della palestra e delle aree esterne, oltre alla sistemazione del lotto con parcheggi. Il secondo intervento riguarda l’ex Mercato del Pesce, storico edificio ottocentesco che ha perso da anni la sua funzione originaria. Il progetto, attualmente in corso, prevede il restauro dei prospetti, il recupero degli elementi architettonici danneggiati dalla salsedine e la sostituzione degli infissi. Nell’ala nord saranno installate nuove vetrate a tutta altezza per realizzare uno spazio espositivo coperto dedicato alle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio. Le strutture saranno modulari e smontabili, senza modificare il manufatto storico.

La strategia per il centro storico

«Recuperare, riqualificare, restituire alla città e al suo centro storico spazi abbandonati e renderli vivibili: questo è l’obiettivo», sottolinea il sindaco Giacomo Tranchida. Il primo cittadino richiama il percorso avviato nell’aprile 2023 con lo studio di dettaglio per il recupero del centro storico, che punta anche a favorire il rilancio dell’edilizia privata e abitativa. Un programma che, nelle intenzioni dell’amministrazione, non riguarda soltanto la riqualificazione degli edifici, ma anche il contrasto al disagio abitativo e il ritorno di persone e servizi nel cuore della città.