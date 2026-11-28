Trapani conquista il primo posto nella graduatoria siciliana dei progetti candidati al finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico nazionale promosso dalla Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri. Un risultato di rilievo che apre finalmente la strada alla realizzazione dell’Autoporto in località Milo, ammesso a un finanziamento di 13.240.009,25 euro, pari all’intero investimento previsto, senza alcun cofinanziamento a carico delle casse comunali. Con 71 punti, il progetto presentato dall’Amministrazione Tranchida si è collocato al vertice della graduatoria regionale, approvata il 19 novembre 2026. Si sblocca così un’opera strategica attesa da oltre vent’anni, destinata a rafforzare il sistema logistico, portuale e produttivo della città e dell’intero territorio circostante.

Un investimento da oltre 13 milioni

L’idea progettuale, promossa dall’assessore alla Pianificazione urbanistica Giuseppe Pellegrino, con il contributo dell’architetto Gianni Mauro, esperto del sindaco, era partita da una previsione di spesa di circa sei milioni di euro. Gli approfondimenti tecnici e il confronto con gli operatori economici hanno tuttavia convinto l’Amministrazione della necessità di puntare su una struttura più articolata e funzionale, capace di rispondere non soltanto alle esigenze di sosta dei mezzi pesanti, ma anche a quelle di una moderna piattaforma logistica. “Abbiamo deciso di ampliare la proposta, pur sapendo che un investimento più impegnativo avrebbe potuto rendere più complesso il percorso di finanziamento”, ha spiegato il sindaco Giacomo Tranchida, sottolineando come il primo posto in graduatoria confermi la bontà di una scelta che si è rivelata vincente.

Ben 85 stalli e servizi per gli autotrasportatori

L’Autoporto sorgerà su aree comunali in contrada Milo, in posizione strategica rispetto all’autostrada A29, alla zona industriale e al porto commerciale. Il progetto prevede 85 stalli per mezzi pesanti, un magazzino merci di circa 500 metri quadrati, locali per la ristorazione, servizi igienici, docce e spogliatoi per gli autotrasportatori, spazi amministrativi, sistemi di videosorveglianza e illuminazione, oltre alle necessarie infrastrutture viarie e tecnologiche. L’obiettivo è razionalizzare i flussi del traffico merci, alleggerire la pressione dei mezzi pesanti sulle aree urbane e portuali e offrire servizi adeguati agli operatori del settore. L’intervento si inserisce in una visione più ampia di sviluppo che comprende il potenziamento delle infrastrutture portuali, l’escavazione dei fondali, la Zona Economica Speciale e il collegamento dell’Ultimo Miglio tra l’area dell’Autoporto e il porto commerciale. Opere complementari, che dovrebbero procedere in maniera coordinata per consolidare il ruolo di Trapani nella logistica e nella Blue Economy.

La gestione futura e il ruolo dei privati

Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione futura della struttura. Il progetto è accompagnato da un’analisi economico-finanziaria per valutarne ricavi, costi di esercizio e manutenzione. Tra le ipotesi figura l’affidamento in concessione a operatori specializzati, individuati attraverso procedure pubbliche, con il Comune impegnato nelle funzioni di indirizzo e controllo. Il sindaco ha inoltre ringraziato il progettista, architetto Maurizio Parisi, il Rup ingegnere Orazio Amenta, l’architetto Gianvito Piccione, l’assessore Pellegrino, l’architetto Mauro e gli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione della candidatura.

Dalle carte ai cantieri, ma restano le altre opere

Adesso la sfida è passare dalle carte ai cantieri. Dopo la sottoscrizione della convenzione e il completamento delle verifiche amministrative, si dovrà procedere con gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’opera. Nelle prossime settimane è previsto un incontro pubblico di presentazione del progetto. Resta, tuttavia, aperta la questione delle altre infrastrutture strategiche: il completamento dell’Ultimo Miglio, l’escavazione dei fondali e la riqualificazione del waterfront, interventi affidati ad altre strutture istituzionali e ancora segnati da difficoltà e ritardi. “Sarebbe singolare disporre di una nuova piattaforma logistica senza poter contare pienamente sui collegamenti e sulle opere portuali necessari a valorizzarla”, è l’auspicio espresso da Tranchida. Il finanziamento dell’Autoporto rappresenta dunque un traguardo importante, ma anche l’inizio di una nuova partita: fare in modo che le infrastrutture procedano insieme e trasformino una promessa attesa da decenni in una concreta opportunità di sviluppo economico e occupazionale per Trapani.

