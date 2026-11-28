In principio fu Portella della Ginestra, una sorta di mito fondativo della Repubblica. Il segnale che serviva per chiarire che la nascente democrazia italiana sarebbe stata tenuta sotto controllo, per evitare “pericolosi” scivolamenti a sinistra. La Sicilia, come spesso le sarebbe accaduto negli anni successivi, fu una specie di laboratorio, in cui assemblare elementi vari: mafia, servizi segreti, americani, massoneria deviata, ambienti politici spregiudicati, servitori dello Stato infedeli. Uno dopo l’altro, sotto i colpi di Cosa Nostra (e la compiacenza di altri ambienti) caddero oltre quaranta sindacalisti, finchè non vi fu la certezza che l’isola fosse sotto il controllo politico della Democrazia Cristiana. Vent’anni dopo l’orrore si spostò a Milano, con la Strage di piazza Fontana, che diede ufficialmente inizio a una nuova strategia della tensione, utile a contrastare quell’aria di cambiamento che il ’68 aveva improvvisamente portato in Italia, con le lotte studentesche e operaie. Seguirono altre bombe, altre morti, altri misteri.

Uno dei più grandi intellettuali italiani, Pier Paolo Pasolini, scrisse per il Corriere della Sera un editoriale “Che cos’è questo Golpe? Io so” che resta ancora oggi l’atto d’accusa più sincero e feroce contro una certa idea di Stato, che nel nome di un presunto interesse nazionale disegna scenari di emergenza permanente, in cui terrorismi e organizzazioni criminali rappresentano la punta di un iceberg. Poco tempo dopo anche Pasolini fu inghiottito violentemente dallo stesso vortice di mistero che aveva denunciato e che di lì a poco avrebbe provocato altre vittime: Aldo Moro, Peppino Impastato, Piersanti Mattarella, le 81 vittime della Strage di Ustica, le 85 vittime della Strage alla Stazione di Bologna, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici, Emanuela Orlandi, Beppe Montana, Ninni Cassarà, Mauro Rostagno. Tra il 1992 e il 1993 l’offensiva finale: mentre a Milano l’inchiesta “Mani Pulite” mandava in archivio la classe politica della Prima Repubblica, la strategia stragista mieteva nuove vittime a Capaci, via D’Amelio, via De Georgofili, via Palestro, San Giorgio al Velabro e San Giovanni Laterano. Le cronache ufficiali raccontarono che era la furia dei corleonesi, in risposta alle condanne del maxiprocesso. L’ultima esplosione in programma, allo Stadio Olimpico di Roma, fu fermata all’improvviso: avrebbe ucciso decine di migliaia di spettatori accorsi ad assistere alla partita tra Lazio e Udinese. Dicono che sia stato il malfunzionamento di un telecomando a graziarli.

Poi arrivarono le elezioni del marzo ’94, iniziò ufficialmente la Seconda Repubblica e la situazione cominciò gradualmente a normalizzarsi. Il passaggio di consegne tra la vecchia classe dirigente e la nuova era finalmente avvenuto e un nuovo sistema di potere sembrava aver preso forma, portandosi dietro vecchie e nuove contraddizioni. La costante più evidente tra i due regimi è il mancato accertamento delle responsabilità sulle stragi e le varie pagine oscure della storia repubblicana. Inchieste giudiziarie e giornalistiche hanno provato a illuminarle, ma senza mai arrivare al traguardo finale.

Con la morte di Gianni De Gennaro, probabilmente, si chiude un’altra era. E resta il rimpianto per tutti quei servitori dello Stato che cercavano di assemblare i vari pezzi di storia nazionale nel rispetto dei principi costituzionali mentre i loro colleghi continuavano ostinatamente a negare quel diritto alla verità che in una democrazia non dovrebbe mancare. Un insopportabile silenzio che di fronte al lunghissimo elenco di misteri prima citati ha ampiamente superato il fisiologico confine dei segreti di Stato per tracimare in una patologica manipolazione della storia nazionale. Lasciando la sensazione che la notte della Repubblica non sia mai finita.