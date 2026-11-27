Il forte boato avvertito giovedì mattina in tutta Marsala, provocato dal brillamento di un ordigno bellico in mare, ha fatto scattare l’allarme in città. Il rumore, accompagnato dalle vibrazioni percepite negli edifici, è stato inizialmente scambiato per una scossa di terremoto. In diverse scuole, dagli asili alle Superiori, studenti e personale sono usciti dalle aule e in alcuni casi sono state contattate le famiglie per andare a prendere i figli. Anche in altri edifici pubblici si sono registrati momenti di preoccupazione. Solo successivamente si è chiarito che a provocare il boato era stata la detonazione di un residuato bellico – dei tempi della Seconda Guerra Mondiale – individuato da alcuni privati lo scorso agosto, al termine della stagione estiva, nel tratto di mare tra il Lido Mediterraneo e il Fortino, a una profondità di circa sette metri.

Chi doveva comunicare?

Ma al di là delle operazioni militari, svolte con le necessarie misure di sicurezza e con l’intervento del Nucleo SDAI di Augusta della Marina Militare, resta una questione tutt’altro che secondaria: la comunicazione dell’evento e la mancata informazione preventiva alla popolazione. La sindaca Andreana Patti, dopo un confronto con le autorità, ha chiarito che l’ordinanza della Capitaneria di Porto era arrivata al Protocollo generale del Comune soltanto il 25 novembre, alle 13.17. «L’Ordinanza comunicava avvisi e prescrizioni in merito alla sola navigazione circostante l’area interessata al brillamento, non evidenziando né l’urgenza né la comunicazione di pre-allarme alla cittadinanza», ha dichiarato, sottolineando anche l’assenza di un preavviso per le vie brevi. L’Amministrazione ha quindi chiesto che, in futuro, per operazioni analoghe venga garantita una comunicazione preventiva più tempestiva, considerata anche la particolare sensibilità di una comunità ancora provata dal tornado dello scorso ottobre.

Il chiarimento dell’Ufficio Marittimo

Nel tardo pomeriggio è arrivato anche il chiarimento dell’Ufficio Circondariale Marittimo, che ha sostenuto di avere attivato tempestivamente gli enti preposti e di aver divulgato l’ordinanza di sicurezza con congruo anticipo, attraverso i canali istituzionali e le modalità ufficiali previste. Una comunicazione che, tuttavia, è arrivata agli organi di stampa soltanto a operazioni concluse e che si limita ad affermare che gli enti competenti erano stati avvisati. Non sempre ogni giorno si guardano i siti di tutte le forze di polizia e militari in attesa di un comunicato che, magari, non arriva.

Un problema di comunicazione. La prassi

È proprio qui che si apre il problema. Chi deve informare la città quando è previsto il brillamento di un ordigno bellico? Normalmente queste operazioni vengono comunicate dagli organi competenti, Capitaneria di Porto e Prefettura, che trasmettono attraverso Pec o comunicati le ordinanze interdittive e le relative disposizioni. Una prassi che riguarda non soltanto gli ordigni, ma anche altri eventi che comportano limitazioni o potenziali rischi per la popolazione. Il Comune avrebbe potuto inoltrare agli organi di informazione l’ordinanza ricevuta dalla Capitaneria? Probabilmente sì. E, considerato che il sindaco è autorità comunale di Protezione civile, sarebbe stato opportuno attivare nei confronti dell’Ente comunale stesso un’informazione preventiva. Non risulta, peraltro, che in passato sia stata consuetudine affidare ai Comuni la comunicazione di queste operazioni: a farlo sono sempre stati gli organi istituzionalmente competenti. Un problema di comunicazione, dunque, c’è stato. E a dimostrarlo non è soltanto la mancata ricezione di comunicazioni da parte degli organi di stampa, che al momento del boato si sono immediatamente rivolti anche all’Ingv per verificare l’eventualità di una scossa sismica. C’è soprattutto la reazione della popolazione: se fosse stata adeguatamente informata, probabilmente non si sarebbero verificate evacuazioni e momenti di panico nelle scuole e negli uffici.

Cosa non ha funzionato

Adesso bisogna ricostruire con precisione cosa non abbia funzionato: perché il Comune ha ricevuto l’ordinanza soltanto il giorno precedente? Perché non è stato previsto un contatto diretto con l’Amministrazione, considerata la portata del boato che un simile intervento avrebbe provocato? E perché non è stata trasmessa agli organi di informazione, con giorni di anticipo, una comunicazione che consentisse di avvisare i cittadini? Domande alle quali occorre dare risposte, senza limitarsi a stabilire chi abbia formalmente adempiuto ai propri obblighi. Marsala, tra allarmi bomba, il tornado dello scorso ottobre e le questioni legate alla sicurezza, non può permettersi ulteriori falle nella comunicazione istituzionale. La gestione di un’emergenza non riguarda soltanto le operazioni sul campo e le misure di sicurezza: informare tempestivamente i cittadini è parte integrante della tutela della comunità.