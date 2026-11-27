Due appuntamenti importanti e numerosi risultati per la Fighter Taekwondo Sicilia, protagonista al Torneo Interregionale Sicilia e al prestigioso E2 International di Malta. Il primo si è svolto il 15 novembre al PalaSerranò di Patti, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse società. La squadra mazarese ha conquistato due medaglie d’oro con Vito Rizzuto e Antonino Gancitano, tre d’argento con Simone Messina, Samuele Russo e Giuliana Gioia e quattro di bronzo con Francesco Licari, Antonino Menciassi, Giovanni Bonafede e Francesco Santoro. Quinto posto per Vito Austero e Salvatore Menciassi.

Il 21 novembre, invece, gli atleti della società hanno affrontato una competizione internazionale al Cottonera Sports Complex di Malta, confrontandosi con avversari di diverse nazioni. In questa occasione sono arrivati due bronzi grazie a Simone Messina ed Erika Russo, mentre i fratelli Santoro hanno chiuso al quinto posto dopo incontri combattuti. Due esperienze che confermano la crescita del gruppo e il lavoro svolto quotidianamente in palestra da atleti e tecnici. La trasferta maltese ha rappresentato anche un’importante occasione per conquistare punti utili alla classifica mondiale e misurarsi con il livello internazionale della disciplina.