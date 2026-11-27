Una lettera di denuncia da parte di Francesca Agate per segnalare i gravi disagi in una palazzina IACP di via Monsignor Andrea Linares, a Marsala, dove l’ascensore è fuori servizio da agosto, con pesanti conseguenze per gli inquilini con disabilità e difficoltà di deambulazione:

“Desidero segnalare con la presente la grave situazione in cui versano i miei genitori, residenti presso la palazzina di proprietà dell’IACP sita in Via Monsignor Andrea Linares 8 a Marsala. Dallo scorso Agosto l’ascensore dell’edificio di 5 piani è fuori servizio. Questa disfunzione causa un disagio insostenibile, in particolare per i residenti dei piani alti dove vivono tre persone con disabilità grave (ai sensi della Legge 104), di cui due allettate una delle quali affetta da morbo di Parkinson.

Scrivo in qualità di figlia di Agate Paolo, malato di Parkinson dal 2022. La mancanza dell’ascensore gli impedisce l’accesso alle necessarie cure fisioterapiche presso il centro specializzato e rende estremamente difficili i trasferimenti in ospedale. In una recente occasione in data 13/10/2026, i barellieri dell’ambulanza hanno dovuto trasportare mio padre a piedi per quattro piani, causandogli un grave sofferenza e un peggioramento delle sue condizioni di salute. Mentre per farlo rientrare a casa è stato pagato ad un associazione privata 150€.

Da quanto compreso, la ditta incaricata della manutenzione dell’ascensore non procede all’ordine del pezzo di ricambio a causa della morosità di alcuni condomini. Oltre a ciò, la palazzina è priva di citofoni e campanelli funzionanti, il che rende problematico l’accesso al personale sanitario. Si verificano inoltre frequenti guasti alle tubature che lasciano gli inquilini privi di acqua corrente per lunghi periodi. Tali manutenzioni fino ad oggi sono state pagate dai condomini per riuscire a vivere all’interno degli alloggi assegnati. Pur essendo consapevole dello stato di morosità di alcuni residenti nei confronti dello IACP, chiedo con urgenza la tutela dei diritti degli inquilini con disabilità e un tempestivo intervento per il ripristino dell’ascensore e la risoluzione dei disservizi segnalati“.