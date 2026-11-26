Un forte boato, il terreno che trema nei palazzi, studenti usciti dalle Aule. A Marsala si è avvertito come un terremoto. Alcune scuole, dagli asili alle Superiori stanno evacuando, chiamando le famiglie per venire a prendere i propri figli. “Abbiamo sentito un boato, è tremato tutto il pavimento” dice qualcuno che si trova nei palazzi. C’è gente in strada, anche al Tribunale lilybetano, ma al momento l’Istituto di Vulcanologia non segnala nulla. Questo sbandamento è stato avvertito in centro e in tutti i versanti della città. Chi era seduto in Piazza Loggia ha affermato: “Ho sentito come una bomba scoppiare sotto”. Ed ecco i fatti: c’è un’ordinanza che ha previsto il brillamento di un ordigno nel tratto di mare compreso tra il lido Mediterraneo e il porto di Marsala, su un fondale di 7 metri. C’è da dire che la Capitaneria di Porto o la Prefettura comunicano sempre agli organi di informazione queste operazioni di brillamento ordigni, ma questa volta pare che nessuno abbia ricevuto comunicazione.

Qui l’ordinanza:

QUI l’intervento della sindaca Andreana Patti: