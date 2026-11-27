Con una deliberazione firmata dal Commissario Straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti è stata attivata una procedura urgente finalizzata a garantire la turnistica dei medici specialisti nei Pronto Soccorso degli ospedali della Provincia di Trapani. Si garantisce così il supporto medico-specialistico occorrente alle Unità operative di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza aziendali della durata di 12 mesi, alle stesse condizioni di cui al precedente affidamento. Un provvedimento preso dalla Direzione strategica perché, nonostante ogni iniziativa posta in essere (ulteriore bando di concorso a tempo indeterminato, prestazioni aggiuntive, incarichi libero professionali) la copertura delle piante organiche del settore di emergenza urgenza risulta a tutt’oggi gravemente insufficiente. Infatti il capo dipartimento di Emergenza urgenza aveva attestato “lo stato di necessità emergenziale e l’oggettiva e assoluta impossibilità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e i turni di guardia h24, sette giorni su sette, presso i Pronto soccorso”.

Cosa succede adesso

Per i prossimi dodici mesi, questo affidamento permetterà la copertura di ulteriori 161 turni mensili di 12 ore con medici urgentisti. Nello stesso tempo si sta avviando una riorganizzazione dei codici di accesso ai P.S., con la collaborazione dei MMG per attivare correttamente il flusso tra gli ospedali per le emergenze e i codici minori da gestire invece nelle case di comunità. L’Unità operativa Risorse Umane trasmetterà mensilmente alla Direzione Strategica e al Dipartimento di Emergenza-Urgenza, e al Controllo di gestione una relazione aggiornata sulle nuove assunzioni, sugli incarichi libero-professionali, sulle prestazioni aggiuntive e sul relativo consumo di risorse, nonché sul personale medico effettivamente disponibile, per poter determinare l’effettiva capacità di copertura dei turni, individuare tempestivamente eventuali scoperture e adeguare la distribuzione del personale e il monte orario disponibile ai fabbisogni assistenziali, garantendo la continuità del servizio presso i Pronto Soccorso aziendali. Il provvedimento riguarda i Pronto soccorso degli ospedali di Trapani, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Pantelleria e ha raccolto il consenso delle organizzazioni sindacali.

Il plauso della Cisl

La Cisl Fp Palermo Trapani e la Cisl Medici Palermo Trapani esprimono apprezzamento per la decisione. «Il tema delle aree di emergenza – dichiarano Marco Corrao e Giorgia Vitello, segretari generali delle due sigle – rappresenta uno dei punti più importanti della programmazione sanitaria, perché investe direttamente il diritto dei cittadini a ricevere cure tempestive e appropriate e le condizioni di lavoro di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, spesso chiamati a operare con carichi elevati e carenze di organico». I sindacati riconoscono il senso di responsabilità della commissaria Pulvirenti, sottolineando come la delibera abbia permesso di superare una fase emergenziale che rischiava di compromettere la funzionalità della rete provinciale. L’intervento viene considerato una prima risposta concreta, ma non sufficiente a risolvere le criticità strutturali.

La soddisfazione della Fials

Soddisfazione anche da parte della segreteria provinciale della Fials Trapani, guidata da Diego Stellino, che ricorda come nelle ultime settimane la carenza di medici fosse stata fronteggiata ricorrendo a doppi turni degli specialisti, tra cardiologi, neurologi, chirurghi e altre figure professionali. Una soluzione tampone che non poteva durare a lungo e che aveva portato i Pronto soccorso di Alcamo, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Marsala a una situazione definita al limite della sopportazione. Per Stellino, la commissaria Pulvirenti ha scelto di assumersi la responsabilità di affrontare la crisi, riuscendo, con il supporto dei sindacati e delle istituzioni regionali, a riattivare il reclutamento dei gettonisti e a scongiurare la chiusura dei servizi. Resta adesso la necessità di un intervento strutturale sul personale. Cisl e Fials chiedono che alla soluzione emergenziale seguano politiche di reclutamento e valorizzazione dei professionisti, affinché la tutela della salute dei cittadini e la dignità di chi lavora nei Pronto soccorso rimangano priorità della programmazione sanitaria.

L’intervento del Nursind

Il Nursind di Trapani, in una una nota a firma del segretario provinciale Salvo Calamia, esprime soddisfazione per la delibera del commissario Sabrina Pulvirenti che ha consentito di garantire la piena operatività dei pronto soccorso della provincia trapanese. “Si tratta di un importantissimo atto straordinario – dice Calamia – adesso però c’è necessità di lavorare affinché la straordinarietà diventi ordinarietà. I pronto soccorso sono una parte del sistema di erogazione delle prestazioni soprattutto in urgenza A tal fine è importante che tutti facciano la loro parte, a iniziare dai medici di medicina generale, per i quali che un pre-accordo siglato a luglio 2026 poneva le basi affinché si lavorasse e si potenziasse la medicina territoriale, che è l’unica strada per non creare sovraffollamento nei pronto soccorso. Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani ricordiamo è stato nominata a luglio 2025, in un anno ha affrontato e risolto molte criticità. Per questo, a nostro giudizio, non può e non deve essere lasciata sola. Al tempo stesso – prosegue Calamia – chiediamo che la politica provinciale faccia pure la sua parte. Ricordiamo che da agosto 2026 all’Asp di Trapani non abbiamo un direttore sanitario con funzioni e pareri obbligatori, ma è stato nominato per normativa vigente un referente capo dipartimento che ha un ruolo sanitario ma con funzioni operative limitate, lo prevede la legge. Ricordiamo pure che il direttore sanitario per una azienda è una figura fondamentale e determinante per il buon funzionamento della stessa.

Per tali ragioni la sentenza del giudice di lavoro del tribunale di Marsala che con sentenza immediatamente esecutiva ha rimosso il direttore sanitario precedente per carenza del titolo preferenziale. Il problema, secondo noi, è serio, deve essere risolto e per questo necessità di interventi assessoriali. L’assessorato deve chiarire se la sentenza del giudice di Marsala influisce sulla nomina di un nuovo direttore sanitario e soprattutto se coloro che sono negli elenchi degli idonei hanno il titolo preferenziale per la carica di direttore sanitario di una azienda. Per questo nelle settimane scorse abbiamo presentato un accesso agli atti per chiedere l’elenco degli idonei direttori sanitari e soprattutto, come recita la motivazione della sentenza del tribunale di Marsala se hanno o meno il possesso del titolo preferenziale per la carica. Abbiamo avuto rassicurazioni per iscritto sulla nostra richiesta. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie con il rispetto della legge”.

Ciminnisi critica: “Ammissione di fallimento”

«L’ASP presenta come soluzione quella che è un’ammissione di fallimento. La delibera del 25 novembre arriva tardi, dopo mesi di denunce di sindacati, ordine dei medici e personale ospedaliero e dopo bandi andati deserti. Ora è scritto nero su bianco ciò che dicevo già nel comunicato del 2 novembre». Lo dichiara Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Movimento 5 Stelle. «I numeri parlano chiaro: su 79 medici previsti nei Pronto Soccorso, solo 31 sono stabili. Il concorso per 40 posti ha portato 2 vincitori, e uno lavorava già in azienda. I 161 turni esterni non sono aggiuntivi: sostituiscono i 104 del contratto in scadenza e coprono chi si è dimesso o è in aspettativa. La spesa sale a quasi 1,9 milioni di euro». «L’emergenza va affrontata e i Pronto Soccorso non possono restare scoperti. Ma può giustificare una soluzione temporanea, non diventare il modello ordinario della sanità pubblica. Quanto ancora dovremo spendere per tamponare la carenza di medici senza costruire una soluzione stabile? L’ASP vive da mesi in perenne emergenza organizzativa e di personale, soprattutto medico». «Il 13 novembre viene bandito un nuovo concorso per 45 medici. Ma, in attesa che dia risultati, l’ASP torna ai medici esterni: vuol dire che già sanno come andrà a finire. Prima aveva spostato in Pronto Soccorso i medici degli altri reparti, ora ammette che non ha funzionato e parla di urgenza “imprevedibile” per una scadenza nota da un anno. Anche Regione e assessorato alla Salute avrebbero dovuto vigilare sui livelli essenziali di assistenza, e non l’hanno fatto. L’assessore Caruso dica qual è il piano, non per i prossimi dodici mesi ma per i prossimi anni», conclude Ciminnisi.