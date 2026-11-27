Contrastare l’erosione costiera guardando a un’esperienza già sperimentata negli Stati Uniti, a Miami Beach, adattandola alle caratteristiche del territorio mazarese. È questa la prospettiva su cui si muove la collaborazione tra il Comune di Mazara del Vallo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che metterà a disposizione competenze scientifiche e progettuali per affrontare una delle principali emergenze ambientali della città.

Il modello EcoReef da Miami Beach

Il progetto prende come riferimento EcoReef, un sistema di strutture modulari sommerse già sperimentato nelle acque di Miami Beach. Si tratta di soluzioni progettate per contribuire a dissipare l’energia del moto ondoso, riducendone l’impatto sulla costa, e allo stesso tempo favorire la formazione di habitat marini e lo sviluppo della biodiversità. Approccio, questo, che coniuga protezione costiera, ingegneria e sostenibilità ambientale, sul quale il Comune intende sviluppare un percorso progettuale con il supporto del CNR.

La collaborazione tra Comune e CNR

L’iniziativa si inserisce in una collaborazione istituzionale consolidata nel tempo e rilanciata nel corso dell’incontro che si è svolto venerdì scorso nella sede di Capo Granitola, alla presenza del presidente nazionale del CNR, Andrea Lenzi, del sindaco Salvatore Quinci e dei vertici dell’Ente di ricerca, nazionali e territoriali. Per gli interventi di contrasto all’erosione costiera, l’amministrazione comunale ha già ottenuto finanziamenti per 8,8 milioni di euro, risorse che rappresentano un passaggio importante nella programmazione delle opere di tutela del litorale.

Lenzi: “Capo Granitola può essere protagonista“

Il confronto ha permesso di rafforzare il rapporto tra il Comune e il CNR, con l’obiettivo di trasformare la collaborazione scientifica in un supporto concreto alle progettualità del territorio. “Intendiamo attivare sempre più progetti di cooperazione internazionale e di diplomazia scientifica – ha dichiarato Lenzi – nella consapevolezza che Capo Granitola insieme a Mazara del Vallo, per la loro posizione geografica e il loro patrimonio scientifico e ambientale, possono svolgere un ruolo di primo piano nella costruzione di nuove collaborazioni tra i Paesi della regione euromediterranea”. Il presidente del CNR ha inoltre richiamato l’Accordo quadro sottoscritto con Mazara del Vallo, finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale e promuovere iniziative comuni, sottolineando la volontà di costruire un percorso condiviso con il territorio e le sue istituzioni.

Quinci: “La città sarà protagonista delle attività del CNR“

Da parte dell’amministrazione comunale, il sindaco Salvatore Quinci ha evidenziato come il rapporto con Lenzi sia il risultato di un lavoro avviato da tempo, attraverso incontri a Roma e interlocuzioni costanti. “La nostra città e la nostra provincia saranno protagoniste indiscusse delle attività dell’Ente di Ricerca proprio come sottolineato stamani dai vertici”, ha affermato, respingendo le ricostruzioni secondo cui il Comune avrebbe allontanato il CNR da Mazara. “I fatti raccontano un percorso nettamente diverso dove siamo stati impegnati a costruire, invece, nuove opportunità di collaborazione”. Nel corso dell’incontro è stata inoltre illustrata la convenzione, approvata dal Consiglio comunale il 19 novembre, per la concessione al CNR di alcuni locali dell’ex Convento dei Carmelitani. Un ulteriore tassello nel rapporto tra l’amministrazione e l’istituto scientifico, che punta a consolidare la presenza delle attività di ricerca sul territorio e a rafforzare il ruolo di Capo Granitola e Mazara del Vallo all’interno di una rete di cooperazione scientifica.

