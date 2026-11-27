La società marsalese Edera Marsala, in questa nuova stagione sportiva, ha iniziato a dare attenzione al settore femminile delle bocce iscrivendo qualche atleta. La domenica scorsa una giovane marsalese, Giorgia Barraco, ha partecipato alla gara regionale individuale di Beach Bocce organizzata dalla società sportiva di Petrosino. Un debutto scoppiettante che l’ha vista protagonista per tutto il pomeriggio raggiungendo la finale ed aggiudicandosi un prestigioso secondo posto. “Siamo molto orgogliosi – dichiara il Presidente Vincenzo Iannarino – del risultato conquistato dalla nostra giovane atleta che ha dimostrato di avere le qualità per un brillante futuro boccistico”.

