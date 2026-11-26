Sole, vento e temperature miti hanno caratterizzato gran parte del mese di novembre, regalando diverse giornate di bel tempo in Sicilia. I meteorologi, tuttavia, in questi giorni hanno anticipato che la svolta è dietro l’angolo e già domani – venerdì 27 novembre – si prevede pioggia, soprattutto lungo il versante occidentale dell’isola. A conferma di ciò la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso, disponendo l’allerta gialla nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Messina.

In particolare, le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Le temperature saranno in generale calo nei valori minimi, localmente sensibile. Molto mossi il Tirreno e lo Ionio, con moto in graduale attenuazione nel corso della giornata.