Il gruppo consiliare “PD Uniti per Trapani”, guidato dalla capogruppo Monica Desideri, interviene dopo la bocciatura della mozione di sfiducia, definendo l’esito prevedibile e criticando l’iniziativa politica delle opposizioni, giudicata priva di una concreta proposta alternativa per la città. Secondo il gruppo, la mozione sarebbe nata con evidenti limiti, a partire da un documento ritenuto superficiale e privo di una visione amministrativa alternativa. Critiche anche alla raccolta di firme organizzata in pubblica piazza, definita «francamente grottesca e politicamente evitabile». «Amministrare una città non significa soltanto contestare chi governa – sottolinea il gruppo –. Significa assumersi la responsabilità di proporre, costruire, programmare e soprattutto dimostrare di avere un’alternativa credibile».

Il PD Uniti per Trapani ribadisce di non considerare concluso il lavoro dell’Amministrazione comunale né di ignorarne le criticità, ma ritiene che il percorso avviato rappresenti attualmente «l’unica proposta concreta e credibile per Trapani». Nel comunicato vengono richiamati i progetti avviati, le risorse intercettate, gli interventi realizzati e le prospettive di sviluppo da completare. «La sfiducia non si costruisce soltanto contro qualcuno, ma dovrebbe fondarsi soprattutto su un progetto alternativo per la città. E quel progetto, in questa occasione, non lo abbiamo visto», conclude il gruppo, confermando la volontà di proseguire il proprio impegno con senso di responsabilità e nella prospettiva di una Trapani che possa continuare a crescere.

(foto di archivio)