Dopo il video in cui stamani tranquillizzava la popolazione marsalese, arriva il successivo chiarimento della sindaca di Marsala Andreana Patti dopo aver sentito le autorità in un confronto interistituzionale. Con una nota indirizzata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala e alla Prefettura di Trapani, l’Amministrazione comunale ha rappresentato l’allarme generato in città dagli effetti del brillamento di un ordigno bellico avvenuto stamattina lungo la costa sud del territorio.

La sindaca Andreana Patti: “L’Ordinanza comunicava avvisi e prescrizioni in merito alla sola navigazione circostante l’area interessata al brillamento, non evidenziando né l’urgenza né la comunicazione di pre-allarme alla cittadinanza. Va pure evidenziato che la suddetta Ordinanza è pervenuta al Protocollo generale di questo ente ieri, 25 novembre 2026, alle ore 13:17, senza alcun preavviso per le vie brevi come invece avrebbe meritato, visto quanto è successo”. Il panico che si è diffuso tra la cittadinanza – che ha subito pensato al terremoto – ha provocato evacuazioni in alcune scuole e pubblici uffici, creando una situazione d’allarme che è rientrata non appena accertata la causa del forte boato. A tal fine, la sindaca ha opportunamente diffuso un video, proprio per evitare l’amplificazione del panico tra la popolazione.

L’Amministrazione comunale auspica che per eventuali, future, analoghe situazioni di ricevere un preavviso per le vie brevi ed evidenziarne gli effetti. Conclude la sindaca Patti: “Marsala è una città che ha ancora aperta la ferita causata dal tornado dello scorso ottobre e, pertanto, è necessaria la massima attenzione verso la comunità, ancora traumatizzata dall’evento calamitoso”.