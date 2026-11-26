E’ arrivata a fine giornata la comunicazione ufficiale della Capitaneria di Porto di Marsala in merito alle operazioni di brillamento di un ordigno bellico, la cui detonazione ha suscitato allarme in città.

“Si sono concluse nella mattinata odierna, le operazioni di brillamento del residuato bellico individuato da alcuni privati lo scorso agosto, al termine della stagione estiva – si legge nella nota inviata alla stampa -. A seguito della segnalazione, questa Autorità Marittima, nell’ambito delle proprie competenze legate alla salvaguardia della vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione, ha tempestivamente attivato gli enti preposti. Su richiesta della Prefettura di Trapani, è intervenuto il Nucleo SDAI di Augusta della Marina Militare, reparto specializzato nelle operazioni di brillamento in mare di residuati bellici. L’operazione odierna rientra nelle attività quotidianamente condotte su tutto il territorio nazionale a tutela della pubblica incolumità, secondo rigorosi protocolli di sicurezza”.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni in mare, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala afferma di aver pubblicato un’apposita Ordinanza di sicurezza. “Il provvedimento – si legge nella nota inviata dall’UCM di Marsala – è stato divulgato con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività e diffuso esclusivamente attraverso i canali istituzionali e le modalità ufficiali previste”.

Nella nota inviata dal Comune di Marsala, tuttavia, si era evidenziato come l’avviso della Capitaneria facesse riferimento a limitazioni per la navigazione nell’area interessata dall’intervento, senza far riferimento alla necessità di prevedere uno stato di pre-allerta per la popolazione.