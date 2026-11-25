Il deputato regionale del Pd, ospite di Itaca Notizie, non chiude la porta a una candidatura a Palazzo D’Alì: ” Se il mio partito e la coalizione mi dovessero chiamare, potrei pure pensarci “. Intanto il confronto sul campo largo e sulle prossime sfide elettorali.

Dario Safina non esclude una candidatura a sindaco di Trapani. La prospettiva, al momento, non è una decisione assunta né un progetto formalizzato, ma il deputato regionale del Partito Democratico, ospite negli studi di Itaca Notizie, lascia aperta una porta che, fino a oggi, nel dibattito politico cittadino era rimasta soprattutto sul terreno delle indiscrezioni. “Intanto nel 2027 mi candido all’Assemblea regionale siciliana, poi nel 2028 si vedrà chi sarà il candidato a Trapani”, ha affermato Safina durante l’intervista. E, incalzato sulla possibilità che proprio il suo nome possa essere tra quelli in campo per la successione alla guida della città, ha aggiunto: “Perché dovrei escludere di essere candidato? Io, se il mio partito e la coalizione mi dovessero chiamare, potrei pure pensarci”. Una disponibilità che, pur accompagnata da una precisazione personale – Safina ha ricordato di aver promesso alla moglie di non occuparsi più di amministrazione dopo le vicende che lo hanno coinvolto – assume inevitabilmente un significato politico. Il deputato dem non si sottrae dunque all’ipotesi di un ritorno sulla scena amministrativa trapanese, lasciando al partito e alla coalizione il compito di valutare, eventualmente, il percorso.

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L’intervista ha affrontato anche il tema delle prossime Regionali e del percorso che il centrosinistra sta tentando di costruire per arrivare a una candidatura condivisa alla presidenza della Regione. Safina insiste sulla necessità di partire dal programma, prima ancora che dai nomi, e di consolidare un campo largo capace di aggregare forze politiche e realtà sociali differenti. “Prima stiliamo il programma”, è la linea indicata dal parlamentare, che considera prioritaria la definizione di una proposta politica incentrata su sviluppo, inclusione e contrasto alle disuguaglianze economiche, culturali e sociali. Sul tavolo, in questa fase, ci sono diverse possibili candidature, ma Safina non esclude neppure una sintesi politica che possa arrivare al di fuori delle primarie, una volta condivisi contenuti e obiettivi.

Nel corso della conversazione, il deputato ha rivendicato il lavoro svolto dal centrosinistra e dal Partito Democratico nella costruzione di alleanze territoriali, soffermandosi anche sulle dinamiche di Erice e Marsala. A Erice, in particolare, ha ribadito la necessità di innovare il progetto politico, superando le divisioni e valorizzando quanto realizzato negli ultimi vent’anni, ma senza rinunciare a una nuova stagione programmatica. Il passaggio più rilevante per la politica trapanese resta però quello finale. Safina, che conferma la volontà di ricandidarsi all’Assemblea regionale nel 2027, non mette un punto sull’eventualità di una candidatura a sindaco nel 2028. La risposta non è un annuncio, ma neppure una smentita. E in una Trapani già attraversata da confronti, ipotesi e primi movimenti in vista delle amministrative, quel “potrei pure pensarci” è destinato a entrare nel dibattito politico.