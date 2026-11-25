Egregio direttore, capisco che molti politici sono bravi ad occuparsi di annunci e di grandi opere ma molto meno a interessarsi del loro funzionamento. Ai primi di ottobre, mi complimentavo con le ferrovie dello stato, per la stazione ferroviaria di Marsala rinnovata, con il sottopassaggio che permette di andare dal primo al secondo binario e viceversa in sicurezza, opera che si aspettava da anni. Dall’altro denunciavo la non funzionalità di alcuni servizi essenziali come gli ascensori che non erano ancora attivi. Purtroppo dopo quasi due mesi la situazione non è assolutamente cambiata. Gli ascensori, che dovevano essere in funzione il giorno stesso della riapertura della stazione, sono sempre non funzionanti. Chissà perché.

I disabili, i genitori con passeggini per bimbi, gli anziani, le persone con valigie pesanti, chi ha difficoltà a salire le scale, non possono fruirne e quindi non possono utilizzare il treno. Come è possibile che dopo mesi continui questo gravissimo disservizio? Perché questo disinteresse per i soggetti più fragili? Possibile che far funzionare ciò che dovrebbe non interessi a nessuno? Nè a chi ha realizzato l’opera, nè a chi l’ha commissionata, nè alla precedente amministrazione che si prendeva meriti senza averli, né mi sembra all’attuale. E’ vero che la stazione non è di pertinenza comunale, ma anche i cittadini con difficoltà che ne vorrebbero usufruire sono marsalesi o vorrebbero venire a Marsala e non sono figli di un Dio minore. Spero che la sindaca intervenga, facendo risolvere il problema al più presto e contemporaneamente far rivedere il posizionamento della canalina per il trasporto delle biciclette, molto utile ma attualmente scarsamente fruibile.

Dott. Alberto Di Girolamo