Un pugno in pieno volto, che gli ha provocato un danno all’occhio. È quanto accaduto a Yaya Magassa, giovane originario del Mali, aggredito da un gruppo di quattro ragazzini marsalesi mentre si trovava seduto su una panchina a Largo Partigiani, nei pressi dell’area degli scavi di San Girolamo. Un episodio che ha suscitato indignazione e preoccupazione in città, con numerosi messaggi di solidarietà rivolti al ragazzo e alla sua famiglia. Nella giornata di ieri i genitori hanno accompagnato Yaya in ospedale per sottoporlo ad alcuni accertamenti dopo il colpo ricevuto al volto e le conseguenze riportate all’occhio. La notizia dell’aggressione ha rapidamente fatto il giro della comunità marsalese, suscitando la reazione di amici e rappresentanti del mondo associativo che conoscono il giovane e lo descrivono come una persona eccezionale, benvoluta per il suo carattere e la sua disponibilità.

Tra i primi a manifestare vicinanza Salvatore Inguì, di Libera e Finestre sul Mondo, ed Enzo Zerilli, dell’associazione Amici del Terzo Mondo, insieme a tanti altri amici di Yaya, che si sono stretti attorno a lui e ai suoi familiari. Sull’accaduto sono intervenute anche diverse forze politiche. Dopo l’intervento dell’opposizione, ieri, il Circolo del Partito Democratico di Marsala ha espresso “profonda indignazione e sincera vicinanza” a Yaya. I democratici sottolineano la necessità di contrastare razzismo e intolleranza attraverso interventi concreti, puntando su educazione di strada, spazi pubblici più vivibili, centri di aggregazione giovanile e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri. Anche Sinistra Italiana Trapani ha condannato l’episodio, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che sia accertato l’eventuale movente razzista. “Le parole hanno conseguenze. E l’odio, quando viene normalizzato, rischia di trasformarsi in violenza”, si legge nella nota, che esprime solidarietà al giovane e alla sua famiglia.

Dura anche la presa di posizione del circolo «Enrico Berlinguer» del Partito della Rifondazione Comunista di Marsala, che ricorda il percorso di Yaya in città. Arrivato dal Mali quando era ancora minorenne, il giovane ha costruito a Marsala la propria vita, studiando e imparando un mestiere, prima in falegnameria e poi in panificio. Per Rifondazione, quanto accaduto non può essere minimizzato come una ragazzata o un gesto isolato. Il circolo chiede che le forze dell’ordine e la magistratura individuino rapidamente i responsabili e accertino anche l’eventuale matrice razzista dell’aggressione. Intanto, attorno a Yaya si sta stringendo una parte significativa della comunità marsalese. Una vicenda che riporta al centro il tema della convivenza, del rispetto e della necessità di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.