Il prossimo 3 dicembre, “Giornata Internazionale delle Persone con disabilità”, l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa “La Città è di tutti, fatta con tutti!”. L’assessore Anna Caliò: “Invito le Scuole Secondarie di primo/secondo grado e gli Enti del Terzo settore ad aderire all’iniziativa e partecipare attivamente con proprie rappresentanze. L’obiettivo dell’inclusione autentica comincia dall’abbattere le barriere culturali, valorizzando le risorse e i talenti di ogni persona, contribuendo così a costruire insieme una città realmente accessibile e partecipata”.

Il 3 dicembre, il primo appuntamento nel Complesso San Pietro è alle ore 9:00, con un momento di confronto e sensibilizzazione con protagonisti i giovani. Ai saluti istituzionali, seguirà la proiezione del cortometraggio “Ha Toccato” diretto e interpretato da Giusi Cataldo, con la quale studenti e cittadini potranno dialogare in videocollegamento. Nel pomeriggio, dalle ore 15, il Complesso San Pietro sarà il lugo della condivisione e della creatività, con spazi espositivi, laboratori ludici, musica e animazioni a cura delle Associazioni locali. Per una migliora organizzazione della “Giornata internazionale delle Persone con disabilità”, Scuole ed Enti interessati sono invitati a comunicare la propria adesione entro il prossimo 30 novembre, all’indirizzo mail protocollo@comune.marsala.tp.it