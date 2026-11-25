Il teatro “Apollo – Anton Rocco Guadagno” di Castellammare del Golfo festeggia i cento anni dalla fondazione e si prepara ad accogliere il pubblico con una nuova stagione teatrale invernale, quella 2026/2027, che propone sette appuntamenti da dicembre a marzo. Un cartellone che vede protagoniste soprattutto le donne, con nomi di spicco del panorama teatrale e dello spettacolo, tra cui Ornella Muti, Donatella Finocchiaro, Debora Caprioglio, Stefania Blandeburgo e Francesca Bianco. Sette appuntamenti che alternano teatro contemporaneo, racconti e intrattenimento, in occasione di un anniversario importante per la storia culturale di Castellammare del Golfo. La nuova stagione segue la riapertura del Teatro Apollo, avvenuta nel febbraio 2026 dopo circa sette anni di chiusura, restituendo alla città uno storico spazio di cultura e spettacolo. Il centenario diventa così un’occasione per valorizzarne la storia prevedendo più appuntamenti con costi molto accessibili (80 euro l’abbonamento a tutti gli spettacoli).

IL PROGRAMMA

La stagione si aprirà il 20 dicembre 2026, alle ore 18:15, con Debora Caprioglio protagonista di “Non fui gentile ma Gentileschi”, per la regia di Roberto D’Alessandro. Il nuovo anno si aprirà il 10 gennaio 2027 con “Femmine Vaganti”, interpretato da Stefania Blandeburgo, con la regia di Antonio Pandolfo. Il 24 gennaio sarà la volta di Donatella Finocchiaro con “La vuci di Rosa”, per la regia di Luana Rondinelli. Il 31 gennaio salirà sul palco Francesca Bianco con “Il sogno di Ipazia”, diretto da Carlo Emilio Lerici. La programmazione proseguirà il 21 febbraio con “Trova le differenze”, spettacolo della compagnia “I Badabum”, con la regia di Roberto Ciufoli. Il 2 marzo, alle ore 20:45, appuntamento con Ornella Muti e “Racconti di cinema”, per la regia di Francesco Branchetti.

La stagione si concluderà il 14 marzo con “C130”, produzione Teatro Apollo, per la regia di Antonio Enea. Una storia tutta castellammarese ed al femminile, che racconta la vita di Rita, la levatrice che per anni fece nascere tanti bambini nelle case della cittadina. Il titolo richiama il codice catastale di Castellammare del Golfo utilizzato nel codice fiscale per identificare il Comune di nascita, oggi destinato a scomparire, perché in paese non nascono più bambini. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 18:15, mentre l’appuntamento del 2 marzo con Ornella Muti è previsto alle ore 20:45.

«Il centenario del Teatro Apollo rappresenta un traguardo importante per Castellammare del Golfo e per la sua storia culturale -sottolineano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno –. Celebrare i cento anni dalla fondazione significa valorizzare un luogo che appartiene alla memoria e all’identità della nostra comunità. Dopo la riapertura dello scorso febbraio, siamo lieti di proseguire il percorso di rilancio del teatro con una nuova stagione Con lo slogan “A Natale regala teatro!”, il teatro si prepara ad offrire ai cittadini appuntamenti con artisti e spettacoli di qualità con artiste di livello e praticamente tutti al femminile con un contributo economico che consente di rendere il teatro accessibile a tutti». La stagione teatrale invernale 2026/2027 è organizzata dal Comune di Castellammare del Golfo, in collaborazione con Pro Loco ed E20 Eventi. La direzione artistica è affidata ad Antonio Enea.