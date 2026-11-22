Il Circolo del Partito Democratico esprime solidarietà al giovane e alla sua famiglia. La segretaria Linda Licari richiama la necessità di investire nella prevenzione, nell’integrazione e nella sicurezza degli spazi pubblici. Il Circolo del Partito Democratico di Marsala interviene sulla grave aggressione subita da Yaya per mano di alcuni giovani marsalesi, esprimendo indignazione per l’accaduto e vicinanza alla vittima e ai suoi genitori. Un episodio che, secondo i democratici, non può essere liquidato come una semplice bravata e che impone una riflessione sul tema del razzismo, dell’intolleranza e della sicurezza in città.

«Per ogni persona che sceglie la strada dell’ignoranza, della sopraffazione e della violenza, siamo certi che a Marsala ce ne siano molte di più pronte a stringersi attorno a Yaya», afferma la segreteria del Circolo, sottolineando come la comunità marsalese debba prendere le distanze da comportamenti discriminatori e violenti. Per il PD, tuttavia, le manifestazioni di solidarietà, pur necessarie, non sono sufficienti. Il partito richiama la responsabilità delle istituzioni e delle forze politiche, sostenendo che il contrasto al razzismo debba superare le appartenenze partitiche e tradursi in interventi concreti.In particolare, i democratici mettono in discussione un modello di sicurezza basato esclusivamente sulla repressione o sulla limitazione degli spazi di aggregazione. Secondo il Circolo, ridurre le occasioni di incontro e socialità rischia di produrre l’effetto contrario a quello desiderato, impoverendo la vita degli spazi pubblici senza necessariamente renderli più sicuri. La proposta del PD punta invece sulla prevenzione e sul presidio sociale del territorio, attraverso il rafforzamento dell’educazione di strada, la valorizzazione dei centri di aggregazione giovanile e l’organizzazione di iniziative culturali e sportive. Particolare attenzione viene riservata anche alle scuole e ai quartieri periferici, dove promuovere percorsi educativi fondati sul rispetto e sull’integrazione. «Una città sicura è una città viva, illuminata, attraversata e curata», si legge nella nota del Circolo, che rivendica il proprio ruolo all’interno della maggioranza amministrativa e l’impegno a promuovere, anche attraverso le politiche sociali, iniziative condivise con istituti scolastici, associazioni e realtà del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una rete di prevenzione e sensibilizzazione capace di contrastare fenomeni di discriminazione e violenza, favorendo al tempo stesso una maggiore presenza sociale negli spazi cittadini. La presa di posizione, firmata dalla segretaria del Circolo PD di Marsala Linda Licari, si conclude con l’auspicio che la città sappia reagire all’aggressione senza paura, rafforzando il proprio carattere di comunità accogliente e inclusiva.