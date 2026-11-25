In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà oggi, 25 novembre, le segreterie territoriali di CGIL Trapani, CISL Palermo Trapani e UIL Trapani promuovono e sostengono l’iniziativa dal titolo “Non pretendevamo di volare ma almeno di camminare”. L’evento, inserito nel cartellone cittadino “Voci di Resilienza a Trapani” realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Trapani, si terrà al Chiostro di San Domenico a Trapani, a partire dalle ore 9.30. Protagonisti della giornata saranno i giovani e il mondo della scuola: l’iniziativa prevede infatti un’installazione artistica, monologhi e brani musicali interamente curati dagli studenti del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti”, con la partecipazione attiva anche delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”.

“Con questo progetto condiviso – affermano Daniela Milana, responsabile del Coordinamento Donne CGIL Trapani, Vania Pellerito, del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della CISL Palermo Trapani, e Antonella Parisi, responsabile Pari Opportunità UIL Trapani – vogliamo ribadire che il contrasto alla violenza sulle donne deve partire soprattutto dalla cultura e dall’educazione delle nuove generazioni. La scuola rappresenta un luogo fondamentale per costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla parità e sul riconoscimento della libertà altrui. La violenza di genere non è un fatto privato, ma un problema strutturale della nostra società, che richiede un impegno collettivo e risposte concrete da parte delle istituzioni. Per questo riteniamo indispensabile affiancare alla prevenzione culturale politiche efficaci di tutela, sostegno all’occupazione femminile e promozione dell’autonomia economica delle donne. Attraverso l’arte, la musica e la parola, vogliamo lanciare un messaggio chiaro: nessuna donna dovrebbe essere costretta a chiedere ciò che le spetta di diritto, a cominciare dalla libertà di vivere senza paura”.