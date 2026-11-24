A seguito delle costanti interlocuzioni con il Governo Nazionale e la Regione Siciliana, l’Amministrazione comunale di Marsala raggiunge un primo risultato dopo i danni del tornado. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota pervenuta oggi, ha comunicato alla sindaca Andreana Patti lo stanziamento di 3 milioni e 500 mila per il ripristino della scuola “Alcide De Gasperi” e della adiacente palestra. Sono le strutture rese inagibili dalla furia del tornado dello scorso 9 ottobre – abbattutosi gravemente in contrada Terrenove – i cui danni sono stati oggetto di un circostanziato dossier predisposto dagli Uffici tecnici comunali.

La sindaca Patti ha dichiarato: “Ringrazio il Ministro Valditara che, a Marsala, aveva assunto il personale impegno di ricostruire la scuola. Con questa somma, gli edifici torneranno agibili e gli alunni potranno rientrare nelle loro classi. Il ringraziamento va esteso anche all’assessore regionale Mimmo Turano che ha mostrato attenzione e vicinanza alla comunità marsalese fin da subito. Sulla stessa scia, ci aspettiamo presto le risorse sufficienti dalla Regione Siciliana per indennizzare cittadini e imprese che hanno subito notevoli danni”.