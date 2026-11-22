Si è svolta giovedì 19 novembre a Marsala la manifestazione “Affari nostri Jukebox”, organizzata da Vincenzo Accardi e dall’associazione Liscio 80 Dance con l’obiettivo di promuovere una raccolta di solidarietà a sostegno delle persone colpite dal tornado che lo scorso 9 ottobre ha interessato i territori di Marsala e Petrosino.

L’iniziativa ha riunito associazioni, scuole, artisti e cittadini in una serata dedicata alla musica e all’intrattenimento, con il gioco dei pacchi che ha visto la partecipazione di 20 concorrenti, alternato a esibizioni musicali e spettacoli di danza. Ad aprire la manifestazione è stato il coro dell’Istituto Alcide De Gasperi, una delle scuole danneggiate dal tornado, che ha eseguito l’Inno d’Italia alla presenza del dirigente scolastico Leonardo Gulotta. All’appuntamento hanno partecipato anche gli assessori comunali Laura Doro e Gabriele Di Pietra. Nel corso della serata si sono esibiti i ragazzi dell’Anffas Marsala e il gruppo folk I Piccioti di Matarò. Spazio anche agli studenti dell’ITET Garibaldi, che hanno presentato una sfilata di abiti realizzati nell’ambito delle attività didattiche.

Numerosi gli artisti che si sono alternati sul palco. Tra questi Mia Arnone, finalista di The Voice Kids 2023, Liliana Andreanò e Francesco Lombardo, partecipanti a The Voice Generation, insieme a diversi giovani cantanti della provincia di Trapani. Tra le esibizioni anche quella di Muoez, che ha proposto un brano dedicato alle donne. Il programma ha compreso inoltre le performance dell’Accademia Emozione Danza di Giovanni Pladino e Giovanna Panicola. Un ringraziamento è stato rivolto anche al maestro Mario Cecinati e a Sara Messina Denaro, reduci dall’esperienza televisiva di Sognando Ballando con le Stelle. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di partecipazione collettiva, coinvolgendo diverse realtà del territorio attorno a un obiettivo comune: mantenere alta l’attenzione sulle conseguenze del tornado e sostenere le famiglie e le persone che hanno subito danni a causa dell’evento meteorologico.