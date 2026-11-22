Creatività, tradizione sartoriale e nuove tecnologie si incontrano a Marsala, dove le studentesse dell’indirizzo Sistema Moda dell’ITET “Garibaldi-Mattarella” sono state tra le protagoniste di Scuola Futura Exhibition 2026.

La manifestazione nazionale, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Scuola Polo “Pascasino-Giovanni XXIII”, si è svolta dal 19 al 21 novembre nella suggestiva cornice del Baglio Tumbarello, all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo. Tre giornate dedicate all’innovazione didattica, alla sperimentazione e al confronto tra esperienze formative, durante le quali le giovani studentesse marsalesi hanno avuto l’opportunità di presentare il lavoro sviluppato nel corso del loro percorso scolastico. Presenti fin dalla cerimonia inaugurale del 19 novembre, le allieve dell’istituto diretto dalla dirigente scolastica Loana Giacalone hanno portato alla manifestazione una testimonianza concreta di come la formazione tecnica possa coniugare creatività, competenze professionali e attenzione alle nuove esigenze del settore della moda. Uno dei momenti più significativi è stato rappresentato dalla sfilata degli abiti ideati e realizzati dalle stesse studentesse, che hanno potuto mostrare al pubblico il risultato di un lavoro capace di unire progettazione, ricerca stilistica e abilità sartoriali. Dietro ogni creazione, infatti, c’è un percorso di apprendimento che attraversa diverse discipline: dallo studio del colore e della figura umana alla scelta dei materiali, fino alle tecniche di confezionamento, al marketing e alla gestione sostenibile della filiera tessile. Competenze acquisite nell’arco dei cinque anni di studio e messe alla prova attraverso un’esperienza concreta.

La partecipazione a Scuola Futura Exhibition ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare l’identità dell’indirizzo Sistema Moda del “Garibaldi-Mattarella”, una realtà formativa che punta a mantenere vivo il legame con la tradizione del Made in Italy, guardando contemporaneamente alle opportunità offerte dalla transizione digitale ed ecologica. Non secondaria la scelta della location. La presenza delle giovani studentesse all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo ha creato un ideale collegamento tra il patrimonio storico e culturale di Marsala e le nuove generazioni chiamate a interpretarne il futuro attraverso creatività e innovazione.

Per l’istituto marsalese, l’esperienza costituisce un’ulteriore occasione di valorizzazione della didattica laboratoriale e del rapporto tra scuola e territorio. Un modello formativo che non si limita alla trasmissione delle conoscenze teoriche, ma offre agli studenti la possibilità di trasformare idee e talento in competenze spendibili nel mondo del lavoro.Una vetrina nazionale, dunque, per le giovani aspiranti professioniste della moda, che attraverso le loro creazioni hanno raccontato non soltanto ciò che hanno imparato sui banchi di scuola, ma anche la capacità di immaginare, progettare e costruire il proprio futuro.