“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà ai genitori italiani e al loro figlio, un giovane di origine africana che è stato aggredito alle spalle da quattro ragazzi italiani mentre si trovava seduto su una panchina di Largo Partigiani”. e’ quanti pubica nella sua pagina fb Massimo Grillo a nome del gruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Marsala,
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“Colpisce anche il luogo in cui si sarebbe verificata l’aggressione: Largo Partigiani, uno spazio che già nel nome richiama i valori della libertà, della democrazia e del rispetto della dignità di ogni persona. Valori che devono continuare a unire la nostra comunità.
La violenza, l’intolleranza e ogni forma di discriminazione non possono trovare spazio nella nostra città.
Questo episodio richiama ancora una volta l’urgenza di affrontare concretamente il tema della sicurezza. Questa amministrazione si è presentata ai cittadini affermando di avere una soluzione in tasca al problema della sicurezza.
Ad oggi, a diversi mesi dalle elezioni, la cronaca cittadina racconta di una situazione che in questi mesi sembra essere solo peggiorata. Rinnoviamo pertanto la richiesta di discutere in Consiglio comunale, senza ulteriori rinvii, l’atto di indirizzo sulla sicurezza che abbiamo presentatoNel frattempo, riteniamo necessario che l’amministrazione chieda il ripristino della presenza dell’Esercito.
La sicurezza dei cittadini non è può essere un facile slogan da campagna elettorale. Va trattata con responsabilità e soprattutto deve essere una priorità condivisa, al di là delle appartenenze politiche.
I consiglieri comunali di Forza Italia
Massimo Grillo, Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano ed Enzo Sturiano