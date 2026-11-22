Ci sono artisti che la musica la suonano. E poi ci sono quelli che riescono a trasformarla in emozione, energia e identità. Alberto Anguzza appartiene certamente a questa seconda categoria.

Il musicista siciliano, fondatore e frontman degli Ottoni Animati, è stato insignito del Premio Nazionale CSAIN “Michele e Salvatore Cottone”, un prestigioso riconoscimento che celebra non soltanto il suo talento artistico, ma anche una vita dedicata alla diffusione della cultura musicale e alla formazione delle nuove generazioni.

Il premio, conferito a Trapani il 22 novembre 2026, rappresenta un importante traguardo nel percorso professionale e umano di Anguzza, protagonista di un’esperienza musicale originale, capace di coniugare tradizione, innovazione e una straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico. La motivazione del riconoscimento sottolinea il suo «straordinario valore artistico, la versatilità professionale e l’instancabile dedizione alla cultura musicale», evidenziando il contributo offerto alla valorizzazione delle tradizioni siciliane.

Una carriera costruita tra passione, talento e originalità

Alberto Anguzza è soprattutto l’anima degli Ottoni Animati, formazione nata nel 2008 da un’idea condivisa con Alessandro Mancuso. Un progetto che ha saputo reinventare il concetto tradizionale di banda musicale, fondendo le sonorità degli strumenti a fiato con ritmi contemporanei, influenze folk e una coinvolgente dimensione spettacolare. Da allora gli Ottoni Animati hanno percorso tanta strada, portando la loro musica nelle piazze italiane e all’estero, conquistando pubblici diversi e approdando anche sul piccolo schermo, con partecipazioni a programmi Rai e a Italia’s Got Talent. Tra le esperienze più significative anche la partecipazione, nel 2025, alla parata del Columbus Day di Chicago, un’occasione per portare oltreoceano l’energia e i colori della tradizione musicale siciliana. Un percorso artistico fatto di concerti, spettacoli e incontri, nel quale la musica diventa un linguaggio universale, capace di abbattere distanze e coinvolgere spettatori di ogni generazione. Energia, ironia, ritmo e una forte identità mediterranea sono gli ingredienti di una proposta che ha trasformato gli Ottoni Animati in una realtà musicale riconoscibile e originale. Ma la carriera di Alberto Anguzza non è fatta soltanto di palcoscenici e applausi. Dietro l’esuberanza del musicista e dell’uomo di spettacolo c’è anche un’altra dimensione, forse meno appariscente, ma altrettanto importante: quella dell’insegnante.

Anguzza affianca infatti all’attività artistica un intenso impegno nella didattica della tromba e nell’educazione musicale. Insegna al Liceo Musicale Vito Fazio Allmayer di Alcamo e ha maturato esperienze didattiche anche al Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso. Un lavoro attraverso il quale trasmette ai giovani non soltanto le competenze tecniche, ma soprattutto il valore della disciplina, della condivisione e dell’amore per l’arte. E proprio la capacità della musica di parlare al cuore delle persone ha trovato una delle sue espressioni più intense nel marzo del 2020, durante i giorni difficili del lockdown. Mentre l’Italia era chiusa nelle proprie case, Alberto Anguzza scelse di affidare alla sua tromba le note di Imagine di John Lennon, suonando dal balcone della propria abitazione. Un’esecuzione diventata virale, capace di trasformarsi in un piccolo messaggio collettivo di speranza, in un momento in cui la musica rappresentava uno dei pochi modi per sentirsi ancora vicini. Un episodio che racconta, forse meglio di tanti riconoscimenti, il rapporto profondo che Anguzza ha costruito con il proprio strumento e con il pubblico. Perché la musica, prima ancora di essere spettacolo, può essere conforto, solidarietà e condivisione. È proprio questa capacità di unire il palcoscenico all’insegnamento, l’estro creativo alla responsabilità educativa, ad aver contribuito all’assegnazione del Premio Nazionale CSAIN “Michele e Salvatore Cottone”. Il riconoscimento, promosso dallo CSAIN, intende valorizzare personalità che si distinguono per il loro contributo alla cultura, allo sport, alla solidarietà e alla crescita sociale. L’attestato è firmato dal presidente del Comitato provinciale CSAIN, Nicolò Cottone.

Per Alberto Anguzza non è soltanto un premio alla carriera, ma il riconoscimento di un modo di vivere la musica: con generosità, entusiasmo e la convinzione che ogni nota possa diventare un’occasione di incontro. Dalle piazze siciliane ai palcoscenici internazionali, dalle aule scolastiche ai balconi di un’Italia sospesa durante la pandemia, il filo conduttore è sempre stato lo stesso: la passione per una musica che non vuole soltanto essere ascoltata, ma soprattutto vissuta. Perché il successo di un artista non si misura soltanto dagli applausi che riesce a raccogliere, ma anche dalle emozioni che lascia e dalla passione che sa trasmettere agli altri e Alberto Anguzza, con la sua tromba, la sua energia e i suoi Ottoni Animati, continua a dimostrare che la musica più bella è quella che riesce a unire le persone.