Dopo un primo tempo combattuto, la formazione marsalese cede nella seconda parte della gara. Non bastano i 22 punti di Lorenzo La Macchia.

Trasferta amara per la Nuova Pallacanestro Marsala, che esce sconfitta dal confronto con la BCC La Riscossa Comiso con il punteggio di 103-67. Una gara dai due volti per la formazione di coach Giuseppe Grillo, capace di tenere testa agli avversari per buona parte del primo tempo, prima di subire il progressivo allungo dei padroni di casa, particolarmente efficaci nella fase offensiva. L’avvio è equilibrato, con Marsala che entra in campo con determinazione e riesce anche a portarsi avanti nel punteggio. I padroni di casa, però, trovano rapidamente le contromisure e chiudono il primo quarto sul 22-15, sfruttando soprattutto una maggiore precisione dalla lunetta. Nel secondo periodo arriva la migliore reazione degli ospiti. La Nuova Pallacanestro Marsala alza il ritmo, trova buone soluzioni offensive e riesce a mettere in difficoltà la difesa di Comiso. Protagonista Lorenzo La Macchia, autore di 14 punti nella sola seconda frazione, con quattro triple che consentono ai marsalesi di rimanere in partita. Il quarto si chiude sul 29-24 per i padroni di casa, che vanno all’intervallo lungo avanti 51-39.

Al rientro dagli spogliatoi arriva il passaggio decisivo dell’incontro. Comiso aumenta sensibilmente l’intensità offensiva, trovando continuità sia nel gioco vicino a canestro sia nelle conclusioni dalla lunga distanza. Marsala fatica a contenere le iniziative avversarie e, soprattutto, non riesce a trovare la necessaria fluidità in attacco. Il parziale di 36-15 del terzo quarto porta il punteggio sull’87-54, compromettendo definitivamente le possibilità di rimonta. Nell’ultima frazione la squadra di Grillo prova a reagire, ma il divario è ormai troppo ampio. Comiso gestisce il vantaggio e completa la propria prestazione con il definitivo 103-67. Sul piano individuale, il miglior realizzatore della Nuova Pallacanestro Marsala è Lorenzo La Macchia con 22 punti, seguito da Emmanuele Giannullo con 12 e Mirko Vagnuzzi con 11. Per i padroni di casa spiccano i 21 punti di Hamish Joel Warden, i 15 di Alessandro Palmucci e i 14 di Carmelo Iurato.Il risultato evidenzia le difficoltà incontrate dalla formazione marsalese soprattutto nella seconda metà della gara, quando il divario tra le due squadre è diventato sempre più evidente. I 52 punti concessi tra terzo e quarto periodo, a fronte dei 28 realizzati, rappresentano un dato sul quale sarà necessario lavorare. Per la Nuova Pallacanestro Marsala arriva dunque una battuta d’arresto che impone una riflessione, senza però cancellare il lavoro svolto nelle ultime settimane. La squadra dovrà ripartire dalla buona reazione mostrata nel secondo quarto, ritrovando maggiore solidità difensiva, continuità e capacità di reagire nei momenti difficili. L’obiettivo sarà trasformare questa sconfitta in un’occasione di crescita, tornando in palestra con determinazione per preparare i prossimi impegni di campionato.

Risultato finale

BCC La Riscossa Comiso – Nuova Pallacanestro Marsala 103-67

Parziali: 22-15, 29-24, 36-15, 16-13.

Progressivi: 22-15, 51-39, 87-54, 103-67.

Tabellini

BCC La Riscossa Comiso (103): Floriddia 4, Palmucci 15, Mihajlovic 10, Nicosia 5, Tartaglia 7, Warden 21, Iurato 14, Ouro Bagna 12, Tamboura 9, Caiola 0, Khalifa 6.

Nuova Pallacanestro Marsala (67): Linares 2, Onoto 2, La Macchia 22, Vagnuzzi 11, Dabo 1, Leone 0, Alessio Patti Papavero 2, Mercogliano 2, Omar Patti Papavero 5, Romano 4, Giannullo 12, Ucelli 4.