L’Automondo Virtus Trapani torna al successo e, davanti al proprio pubblico del PalaCardella, supera la PGS Sales Basket Catania con il punteggio di 66-55. Una gara intensa e giocata ad alto ritmo, nella quale le difese hanno spesso avuto la meglio sugli attacchi. Ottimo l’approccio dei trapanesi, che grazie alla propria aggressività e velocità riescono subito a prendere il controllo della partita, chiudendo il primo quarto avanti 20-9. Decisivo l’impatto di Simone Quartuccio e Michael Facciolà, protagonisti su entrambi i lati del campo. Nel secondo periodo arriva una bella notizia per i padroni di casa con il ritorno sul parquet di Giorgio Gentile, assente da quasi due mesi a causa di un problema al menisco. La formazione etnea, però, reagisce con carattere e, affidandosi a una zona 3-2 che mette in difficoltà l’attacco della Virtus, riesce progressivamente a ricucire lo strappo. All’intervallo il vantaggio trapanese si riduce infatti ad appena due lunghezze sul 40-38. Al rientro dagli spogliatoi è Vittorio Lazzari a trascinare i compagni. La squadra di coach Valerio Napoli prova nuovamente ad allungare, ma Catania resta in partita grazie alle iniziative di Piscitelli. Al termine della terza frazione il tabellone segna 48-44. Negli ultimi dieci minuti l’Automondo Virtus Trapani alza ulteriormente l’intensità difensiva, concedendo pochissimo agli avversari e gestendo con lucidità i possessi offensivi. Nel finale sono ancora Lazzari e Francesco Genovese a mettere il sigillo su una vittoria importante, che consente alla Virtus Trapani di tornare a muovere la classifica con fiducia.

L’assistant coach Paolo Poma ha dichiarato: «Era una partita da vincere e l’abbiamo vinta. Conoscevamo l’importanza della posta in palio e sapevamo che sarebbe servita una prestazione di grande attenzione. La PGS Sales ha messo in campo tutta l’energia e l’intensità che ci aspettavamo da un gruppo giovane e combattivo, e siamo stati pronti a gestire anche la loro reazione nei momenti più delicati della gara. In alcuni frangenti abbiamo sofferto la loro difesa a zona, ma con il passare dei minuti siamo riusciti a trovare i giusti accorgimenti offensivi. Quando abbiamo mosso il pallone con pazienza e qualità, creando vantaggi per i compagni, abbiamo espresso la nostra migliore pallacanestro. Avremmo dovuto farlo con maggiore continuità fin dall’inizio, ma la cosa importante è aver trovato le soluzioni giuste nel corso della partita. Abbiamo un roster composto da quattordici ragazzi e questa è una delle nostre principali risorse. Tutti sono importanti, tutti possono dare il proprio contributo e tutti devono sentirsi parte integrante del percorso della squadra. Dobbiamo continuare a crescere sotto questo aspetto, comprendendo che il valore di un gruppo non si misura nelle statistiche individuali, ma nella capacità di mettere il collettivo davanti a tutto. Il bene della squadra deve sempre venire prima di quello del singolo».