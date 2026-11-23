Calcio, tutti i risultati delle squadre trapanesi in questo fine settimana di gare. In Serie D il Trapani torna da Milazzo con un punto prezioso, interrompendo la serie negativa ed evitando la sesta sconfitta stagionale. Nella 13ª giornata, al “Salmeri”, i granata hanno pareggiato 1-1 contro una formazione particolarmente ostica. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Giubrone. Nella ripresa è arrivata la reazione del Trapani, che ha trovato il pareggio con Ferlicca. Nel finale nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il guizzo vincente. Un risultato che consente ai granata di muovere la classifica: nonostante la penalizzazione di inizio stagione, la squadra si trova a cinque punti dalla salvezza e mantiene cinque lunghezze di vantaggio sulla zona che vale la retrocessione diretta.

In Eccellenza, l’11ª giornata consegna alla Sancataldese la vetta solitaria grazie al poker rifilato al Marsala, al secondo ko consecutivo dopo quello contro il Castellammare. Gli azzurri restano a quota 20 punti, raggiunti proprio da Castellammare, San Giorgio Piana e Alcamo. Alle spalle della capolista, Montelepre e Don Carlo Misilmeri condividono il secondo posto a 22 punti. I palermitani hanno pareggiato 1-1 nel posticipo contro l’Akragas, mentre il Misilmeri ha superato 3-0 l’Alcamo. Il Castellammare non è andato oltre il 2-2 sul campo del Lascari Cefalù, in una gara ricca di emozioni nel finale: dopo il vantaggio di Azzara al 29’, Marino ha segnato al 92’ e Spampinato ha ristabilito la parità appena un minuto dopo. Domenica amara anche per il San Vito, sconfitto in casa 0-2 dal Kamarat con entrambe le reti arrivate nel recupero.

In Promozione prosegue il duello in vetta tra Folgore Castelvetrano e Atletico Partinico, entrambe ancora vittoriose. I rossoneri hanno superato 2-0 la Margheritese al “Paolo Marino”, con le reti di Licata e Seckan. Alle loro spalle resta il Valderice, terzo ma distante dalle prime due, che al “Misericordia” ha travolto il Gemini per 4-1. A segno Murania, autore di una doppietta, Di Pasquale e il classe 2009 Benincasa. Poker esterno anche per il Mazara, che ha espugnato il campo dell’Empedoclina. I gialloblù decimati per le tante assenze causa infortuni: Maranzano, De Santis, Giacomo Rustico, Cammareri, Marrone e Giampaolo Giacalone hanno vinto una gara giocata con il giusto approccio, grande motivazione e impegno. Continua invece il momento negativo del Fulgatore, alla seconda sconfitta consecutiva: 2-1 sul campo del Casteltermini e appena due punti raccolti nelle ultime quattro gare.