In pochi momenti il campo Polisportivo di Strasatti a Marsala, dove si disputava la sfida valida per la quarta giornata d’andata del campionato di Terza Categoria tra i padroni di casa del Galactic Paolini e l’Athletic Partanna i trasfornmata in un momento che con lo sport ha nulla che vede. La gara però non è mai arrivata al triplice fischio per un episodio gravissimo denunciato dall’Athletic Partanna. Secondo la ricostruzione diffusa dall’Athletic sui propri canali social un tesserato della formazione di casa avrebbe rivolto pesanti insulti verso la panchina avversaria.

Poco dopo, in seguito a uno scontro di gioco, lo stesso calciatore si sarebbe reso protagonista di una condotta ancora più violenta, colpendo ripetutamente con calci un atleta partannese a gioco fermo. Il direttore di gara è intervenuto espellendo l’autore del gesto e anche l’allenatore dell’Athletic Partanna intervenuto in difesa del proprio giocatore .

Il calciatore del Galactic Paolini appena espulso sarebbe tornato sul terreno di gioco impugnando un coltello a scatto. Sempre stando alle testimonianze della dirigenza partannese, l’uomo avrebbe minacciato il tecnico, alcuni dirigenti e diversi calciatori avversari.

Un dirigente dell’Athletic Partanna sarebbe stato afferrato alla gola mentre l’aggressore teneva l’arma nell’altra mano; fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. Constatata l’impossibilità di proseguire in condizioni di sicurezza, l’arbitro ha disposto la sospensione dell’incontro, mentre il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha chiamato la polizia.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente al polisportivo, hanno identificato i presenti e raccolto le prime testimonianze, avviando gli accertamenti del caso. Nel frattempo, il club ospite ha annunciato l’intenzione di tutelare i propri tesserati segnalando formalmente l’accaduto alla FIGC e alla magistratura.