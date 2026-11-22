Torna finalmente la luce in via Gazzarella e via Rostagno a Petrosino dopo il furto dei cavi che aveva lasciato al buio le due strade, “Abbiamo completato il ripristino della pubblica illuminazione- ha detto il sindaco Giacomo Anastasi -.Un intervento atteso, non semplice da realizzare, che restituisce ai residenti un servizio importante per la sicurezza e la vivibilità delle nostre vie.

Un grazie ai cittadini per la pazienza e la comprensione. Continuiamo a lavorare, mantenendo gli impegni e dando risposte concrete alle esigenze della comunità.