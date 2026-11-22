L’avvocato Salvatore Seminara interviene sul dibattito relativo al nuovo Piano Urbanistico Generale di Favignana, sollevando alcune criticità legate alla collocazione del Centro Comunale di Raccolta di contrada Arena. In una lettera alla redazione, evidenzia le problematiche segnalate dai residenti e chiede che il PUG diventi l’occasione per valutare una nuova localizzazione dell’impianto, lontana dalle abitazioni:

“Ho seguito con interesse gli articoli che la Vostra testata ha dedicato nelle ultime settimane alle questioni ambientali e urbanistiche del Comune di Favignana. Per questo mi permetto di segnalarVi un tema che riguarda da vicino il nuovo Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) dell’isola. In qualità di difensore di alcuni proprietari di immobili confinanti con il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti (C.C.R.) di Contrada Arena, ho depositato presso il Comune, nell’ambito della fase partecipativa avviata con l’avviso del 28 settembre 2026 (art. 26, comma 3, L.R. 19/2020), un contributo con proposte e suggerimenti per la formazione del P.U.G., di cui allego copia (autorizzato dai miei clienti) con i dati personali degli assistiti oscurati.

In sintesi, il documento evidenzia che:

il centro di raccolta, realizzato nel 2005, sorge in un contesto di abitazioni e strutture ricettive: secondo quanto accertato dall’ASP di Trapani nel giugno 2026, alcune abitazioni si trovano a circa 20 metri dal suo confine;

l’area ricade all’interno della Zona Speciale di Conservazione «Isola di Favignana» e della Zona di Protezione Speciale «Arcipelago delle Egadi», siti della Rete Natura 2000;

da anni i residenti segnalano cattivi odori, presenza di roditori e gabbiani, rumori e traffico sulla strada di accesso, criticità documentate anche da sopralluoghi dell’ASP e da un ordine di servizio del Direttore dell’esecuzione del contratto;

il nuovo D.M. 26 marzo 2026, n. 91 impone al Comune di adeguare i centri di raccolta esistenti entro il 14 maggio 2027, e tale adeguamento deve avvenire in conformità agli strumenti urbanistici.

Il P.U.G. rappresenta dunque l’occasione per affrontare il problema alla radice, individuando con criteri trasparenti una nuova localizzazione del centro, lontana dalle abitazioni e servita da viabilità adeguata, anziché investire risorse nell’adeguamento di un sito inidoneo. Le proposte riguardano peraltro criteri di carattere generale – distanze dagli insediamenti, classificazione acustica del territorio, valutazione delle alternative nella Valutazione Ambientale Strategica – che interessano l’intera comunità dell’isola. Ritengo che il tema meriti l’attenzione dell’opinione pubblica, anche perché la fase di formazione del P.U.G. è quella in cui le scelte sono ancora aperte al contributo dei cittadini“.