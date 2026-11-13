Egadi, chioschi sulla costa: Comitato diffida gli enti, 30 giorni per intervenire

La stagione estiva è finita da tempo, ma lungo le coste delle Egadi diversi chioschi e manufatti stagionali sono ancora montati, nonostante gli obblighi di smontaggio e gli atti annunciati dalle istituzioni. Una situazione che riguarda anche aree sottoposte a particolari vincoli, tra cui il demanio marittimo, la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia e i siti della Rete Natura 2000. A chiedere interventi concreti è il Comitato “Salviamo lo Stornello e le Egadi”, che attraverso il proprio legale ha notificato una nuova formale diffida e messa in mora a tutti gli enti competenti: Comune di Favignana, Regione Siciliana, Soprintendenza di Trapani, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia Municipale e Area Marina Protetta.

Dagli annunci agli interventi

Il Comitato riconosce le iniziative avviate dall’amministrazione comunale sul fronte della vigilanza e della regolamentazione, compresi i recenti atti consiliari e l’avviso pubblico relativo alle aperture invernali. Tuttavia, sottolinea che le procedure amministrative non possono diventare una scorciatoia per mantenere installate strutture prive dei necessari titoli edilizi, paesaggistici e ambientali. Secondo il Comitato, l’adesione all’avviso comunale per le aperture invernali riguarda esclusivamente l’aspetto commerciale e non autorizza automaticamente la permanenza dei manufatti. Il passaggio da un’attività stagionale a una annuale, infatti, non comporta il venir meno degli obblighi autorizzativi. Viene inoltre richiamato il decreto D.D.G. n. 972/2026, relativo alle misure di conservazione della Rete Natura 2000, che vieterebbe la presenza di qualsiasi struttura, anche amovibile, negli habitat costieri protetti.

30 giorni per verifiche e rimozioni

Con la diffida, il Comitato chiede a ciascuna istituzione di esercitare pienamente i propri poteri di controllo, sanzione e ripristino, garantendo la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici. Gli enti avranno 30 giorni per comunicare gli esiti delle verifiche e i provvedimenti eventualmente adottati. In assenza di riscontri concreti, il Comitato annuncia il ricorso alle vie legali e la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria. La mobilitazione per la tutela del territorio, intanto, prosegue anche sul fronte della partecipazione pubblica. La petizione “Salviamo le coste delle Egadi dalle speculazioni” ha già superato le 3.000 firme. Per il Comitato, la difesa della legalità e del paesaggio dell’arcipelago non è una concessione, ma un obbligo previsto dalla legge.