Dieci scuole da dieci Regioni si incontrano, per tre giorni, a Marsala. È la tappa siciliana di Scuola Futura Exibition, iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che arriva in città grazie all’impegno del Liceo Pascasino – Giovanni XXXIII. “In qualità di scuola polo del Ministero ospitiamo a Marsala, al Baglio Tumbarello, una tre giorni dedicata all’innovazione della scuola italiana, una grande festa dove nessuno è spettatore passivo ma dove tutti siamo i protagonisti della costruzione di una scuola innovativa, quella che Scuola Futura sta scrivendo”, ha spiegato la dirigente scolastica Annamaria Angileri. Dal 19 al 21 novembre, gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado sono impegnati in laboratori di vario tipo per creare, costruire e imparare. Dalla ceramica alla scultura e ai mattoncini da assemblare, dalla grafica alla moda: attività dove mettersi in gioco e sperimentare a cui si aggiungono quadri viventi, esibizioni di danza e musica, approfondimenti sul patrimonio storico-archeologico lilybetano.

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Una tre giorni, dunque, che vuole essere testimonianza di una scuola in movimento, che si evolve negli strumenti e nelle metodologie, che crede nell’incontro e nella condivisione di esperienze. Ma che è anche un ponte tra passato e futuro. Non a caso, Scuola Futura Exibition ha trovato accoglienza all’interno dei locali del Baglio Tumbarello dove, tra i vari reperti della Marsala antica, è stato allocato il “tappeto volante”, l’istallazione che sintetizza le tappe del percorso fatto finora. “Tutto parte dalla Biennale di Venezia dove è stata esposta l’istallazione realizzata da un collettivo di studenti, affiancati da un gruppo di esperti, e frutto di un impegno che si protrae nel tempo – ha aggiunto la dirigente – Per noi ha un valore grandissimo perché racconta la storia di tanti anni, di tante iniziative, di tanti progetti costruiti insieme e che oggi vede un prodotto concreto spostarsi da un luogo all’altro per potere raccontare tutto quello che si è fatto”.

Al centro dell’evento, dunque, territori e persone che s’incontrano per conoscere, confrontarsi e portare ovunque il messaggio di Scuola Futura. Oltre alle scuole arrivate dal resto d’Italia, sono stati tanti i docenti e gli studenti che in questi giorni stanno prendendo parte alle attività. “La scuola marsalese non è solo un’eccellenza sul territorio, ma dimostra la capacità di trasferire la sua esperienza nel resto dell’Italia e nel mondo. Il progetto del Ministro Valditara di cambiare la scuola è un grande progetto. Oggi ne abbiamo la prova. Il vero ringraziamento va al personale della scuola che si impegna ogni giorno”, ha dichiarato l’Assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. Com’è noto, i primi di ottobre una tromba d’aria ha distrutto la scuola di contrada Fornara che oggi è chiusa. Da Scuola Futura Exibition arrivano anche le rassicurazioni dell’Assessore: “Ho parlato con il Ministro e presto risolveremo questo problema”, ha aggiunto. Presente anche la Sindaca di Marsala Andreana Patti: “La nostra amministrazione è stata ben lieta di patrocinare questa iniziativa che dalla Biennale di Venezia arriva a Marsala per concentrare laboratori, energie e potenzialità straordinarie. Per tre giorni Marsala diventa capitale di Scuola Futura per lanciare un ponte su temi importantissimi”, ha dichiarato ai nostri microfoni.