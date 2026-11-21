Il Marsala Futsal torna in campo sabato 21 novembre per l’8ª giornata del Campionato di Serie A2 2026/2027 Girone D. Gli azzurri saranno impegnati in Calabria contro il Blingink Soverato, in una sfida che rappresenta subito un’occasione per riscattare la battuta d’arresto rimediata nell’ultimo turno sul campo del Regalbuto. Per la formazione marsalese si tratta della seconda trasferta consecutiva, un impegno tutt’altro che semplice contro un avversario da affrontare con la massima attenzione. L’obiettivo è ritrovare il risultato e riprendere il cammino in campionato, lasciandosi alle spalle l’ultima sconfitta. Serviranno carattere, concentrazione e determinazione per superare le difficoltà di una gara lontano da casa e tornare a esprimere il potenziale della squadra. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17 al Palasport di Soverato. Per il Marsala Futsal un nuovo viaggio, con la voglia di reagire e portare in campo l’orgoglio di rappresentare la città.

Mister Leandro D’Alessandro ha tutti a disposizione: Petkovic, Pacioni e Rizzi (P), Bonato, Bavaresco, Marino, Caropi, Patti (C), Zullo, Giubilei, De Bartoli, Chilelli.

A parlare nel pre-gara, è il Capitano Alessandro Patti, che nelle ultime gare sta dimostrando il carattere di una vera guida per i suoi compagni, sacrificandosi sia in fase difensiva che offensiva. “E’ un periodo un pò complesso, con uno scontro diretto contro il Regalbuto molto importante, però posso dire che nonostante la sconfitta dobbiamo prendere le cose positive che abbiamo fatto e anche quelle negative per comprendere come migliorarle e guardare subito alla gara contro Soverato” ha affermato Patti che specifica: “Cerco sempre, da capitano, di risollevare le sorti della squadra, ma devo dire che ci diamo tutti una mano a vicenda, andiamo tutti in un’unica direzione”. E sull’imminente partita: “Il Soverato in casa a soli 5 punti cercherà la vittoria. Noi però andiamo lì con un obiettivo chiaro per portarci i 3 punti a casa. Il Regalbuto è a +7, ma noi dobbiamo guardare anche a noi stessi e al nostro Campionato per ridurre le distanze. Non possiamo più sbagliare, dobbiamo vincerle tutte. Lo sappiamo”.

A dirigere la gara: Sebastiano Monaco (sez. Acireale) Arbitro 1, Giuseppe Sirna (sez. Acireale) Arbitro 2, Cosimo Di Benedetto (sez. Lamezia Terme) crono.