Un cittadino ci scrive per chiedere maggiori controlli ed interventi per garantire la sicurezza dei residenti del versante sud di Marsala:

Nuovi episodi di vandalismo si sono verificati nella giornata del 19 novembre in piazza Padre Pio, nella contrada Strasatti di Marsala. Secondo quanto segnalato da residenti, alcuni giovani, presumibilmente minorenni, avrebbero iniziato a lanciare pietre prendendo di mira un’autovettura e le persiane di un’abitazione. Al rientro, il cittadino ha trovato numerose pietre sulla strada e constatato i danni riportati all’automobile e alle persiane. Non si tratterebbe, secondo quanto riferito, di un episodio isolato, ma di una situazione di degrado e insicurezza che si ripresenta con preoccupante frequenza. Per tale ragione, si sollecita un intervento concreto dell’Amministrazione comunale di Marsala, attraverso maggiori controlli, sistemi di videosorveglianza e specifiche misure di prevenzione.

Si richiede, in particolare, la recinzione del parco giochi situato nella piazza e la sua chiusura a un orario prestabilito, affinché non continui a essere utilizzata come luogo di aggregazione incontrollata durante le ore serali e notturne. Si propone inoltre di valutare lo spegnimento delle luci interne della villetta dopo l’orario di chiusura, quale ulteriore misura dissuasiva, garantendo comunque un’adeguata illuminazione delle aree esterne per la sicurezza dei residenti. L’auspicio è che il sindaco di Marsala intervenga tempestivamente per restituire tranquillità ai cittadini e prevenire ulteriori episodi che potrebbero mettere a rischio non soltanto i beni privati, ma anche l’incolumità delle persone“.