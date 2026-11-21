Bandiere, striscioni e slogan hanno animato la mattinata a Trapani. In occasione dello sciopero generale, lavoratori e cittadini sono scesi in piazza per chiedere diritti, salari dignitosi e maggiori tutele. Alla mobilitazione hanno partecipato studenti, pensionati, operatori sindacali, lavoratori e rappresentanti del mondo associativo. Una presenza ampia, che ha riunito diverse generazioni. Tra i presenti anche il deputato regionale del PD Dario Safina e la segretaria generale della CGIL di Trapani Liria Canzoneri, insieme a numerosi rappresentanti del territorio. Il corteo ha raggiunto piazza Vittorio Veneto, dove si è svolto il comizio conclusivo. Dal palco sono state rilanciate le principali rivendicazioni: più occupazione, salari adeguati, contrasto alla precarietà, difesa della sanità pubblica e servizi efficienti. A chiudere gli interventi è stato Tonino Russo, segretario generale della Flai CGIL Sicilia. La protesta ha dato voce alle difficoltà di lavoratori, famiglie e pensionati. Da Trapani è partito un messaggio preciso alle istituzioni: servono risposte concrete, non promesse. Il futuro del territorio passa dal lavoro, dalla dignità e dai diritti.

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