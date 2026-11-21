Aperte le iscrizioni alla 21ª edizione dedicata a Enrico Piccione. Famiglie, scuole e da quest’anno anche pasticcerie e attività dolciarie protagoniste del concorso



Sono aperte le iscrizioni al Presepe più Bello di Marsala, lo storico concorso natalizio promosso dall’Associazione Stella di Betlemme e dedicato alla memoria di Enrico Piccione, giunto alla sua 21ª edizione. Accanto alla tradizionale partecipazione delle famiglie e alle iniziative rivolte alle scuole, quest’anno arriva una novità: “Un Dolce Presepe”, categoria speciale pensata per coinvolgere le pasticcerie, i bar con servizio di pasticceria e le attività dolciarie della città. Le iscrizioni sono già aperte e sarà possibile aderire fino al 24 dicembre. Per informazioni e partecipazione è possibile contattare i numeri: 328 0172169 – 342 1303456. L’invito è rivolto alle famiglie marsalesi che ogni anno mantengono viva la tradizione del presepe nelle proprie abitazioni e alle scuole, che potranno partecipare attraverso disegni e poesie dedicati al Natale.

La 21ª edizione si arricchisce però soprattutto della nuova categoria “Un Dolce Presepe”. L’Associazione Stella di Betlemme rivolge un invito ai titolari di pasticcerie, bar con servizio di pasticceria e attività dolciarie di Marsala, chiamati a interpretare il tema della Natività attraverso il proprio mestiere, la creatività e le tecniche dell’arte pasticcera. Ogni attività aderente potrà realizzare nel proprio locale un presepe artistico di ispirazione dolciaria. La realizzazione sarà libera nella scelta di tecniche, materiali e lavorazioni. Un elemento dovrà però essere sempre presente: Gesù Bambino nella rappresentazione della Natività. Maria, Giuseppe e gli altri elementi della tradizione potranno essere inseriti secondo la sensibilità e la creatività di ciascun partecipante.

Il presepe dovrà essere realizzato tra l’8 e il 20 dicembre 2026 e rimanere esposto nell’attività durante il periodo natalizio, così da poter essere ammirato anche dai clienti. “Un Dolce Presepe” avrà una caratteristica precisa: non sarà una competizione. Non sono previste classifiche, giurie, premi, vincitori o vinti. Tutte le opere saranno considerate sullo stesso piano e valorizzate come espressione della creatività, dell’artigianato dolciario marsalese e dello spirito natalizio. Una scelta pensata per trasformare l’iniziativa in una festa collettiva della città e delle sue attività. Anche per “Un Dolce Presepe” la partecipazione sarà completamente gratuita. Non è prevista alcuna quota di iscrizione o partecipazione. Gli esercenti interessati potranno contattare gli stessi numeri dell’organizzazione e sottoscrivere il modulo di adesione e liberatoria predisposto dall’Associazione Stella di Betlemme.

A partire dal 20 dicembre, o anche prima previo accordo, gli incaricati dell’associazione visiteranno le attività partecipanti per fotografare e filmare i presepi realizzati. Le immagini potranno poi essere mostrate durante la cerimonia conclusiva e diffuse, con le necessarie autorizzazioni, sui canali social e attraverso gli organi di informazione. In questo modo ogni attività aderente sarà protagonista dell’iniziativa e potrà mostrare pubblicamente la propria creazione. Come ormai da tradizione, la cerimonia conclusiva de “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” si svolgerà al Museo Archeologico Regionale Lilibeo – Baglio Anselmi, nella Sala Famà. Durante la giornata saranno valorizzati anche i lavori realizzati per “Un Dolce Presepe”, pur senza classifiche o premi per questa speciale categoria.

Le fotografie e i filmati delle opere potranno infatti essere proiettati nel corso della premiazione. Il modulo predisposto dall’associazione prevede espressamente questa possibilità, previo consenso degli aderenti. L’intera manifestazione gode del patrocinio del Comune di Marsala ed è inserita nel cartellone ufficiale delle manifestazioni natalizie “La Fabbrica dei Sogni” promosso dall’Amministrazione comunale. Un riconoscimento che accompagna questa nuova edizione di un appuntamento ormai entrato nella tradizione natalizia marsalese. Anche quest’anno il concorso sarà dedicato alla memoria di Enrico Piccione. Famiglie, scuole, bambini e, per la prima volta, anche il mondo della pasticceria marsalese saranno così uniti in un unico percorso che mette insieme tradizione, fede, creatività e partecipazione. L’obiettivo è continuare a far vivere il presepe non soltanto come rappresentazione natalizia, ma come momento capace di coinvolgere l’intera comunità.