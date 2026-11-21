Gianni De Gennaro è morto. Il corpo dell’ex capo della Polizia è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna. Aveva 78 anni. Nei giorni scorsi il suo nome era tornato alla ribalta alla luce delle indagini della Procura di Caltanissetta in cui era stato coinvolto per la gestione del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, ma anche per il presunto depistaggio dell’inchiesta sulla Strage di via D’Amelio e la misteriosa sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Secondo le persone più vicine, negli ultimi giorni De Gennaro sarebbe apparso particolarmente provato dalle notizie relative alle indagini che lo riguardavano.

Il prossimo 1° dicembre, l’ex capo della Polizia si sarebbe dovuto presentare davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta. La procura nissena, dopo il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip, aveva presentato ricorso.

Il suo suicidio, inevitabilmente, è destinato ad alimentare ulteriori interrogativi sulla vicenda della Strage di via D’Amelio, che continua a rappresentare una delle pagine più oscure e controverse della storia repubblicana.

Considerato molto vicino a Giovanni Falcone all’inizio della sua carriera, si occupò dell’arresto e della gestione del ritorno in Italia di Tommaso Buscetta. Negli anni ’90 fu direttore della Dia e prefetto. Nel 2000 Gianni De Gennaro fu nominato Capo della Polizia. Particolarmente contestata la gestione del G8 di Genova, fu anche processato con l’accusa di aver indotto il Questore del capoluogo ligure a dichiarare il falso. Il procedimento giudiziario si concluse, tuttavia, con un’assoluzione nei suoi confronti. Nel 2008 gli fu affidata la guida del Dis (Dipartimento delle informazioni di sicurezza) nel 2012 fu nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio nell’esecutivo guidato da Mario Monti. Successivamente arrivò la presidenza di Finmeccanica/Leonardo. Attualmente era presidente della società Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del Ponte di Messina.