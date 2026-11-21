Un grave incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze fatali, diventa l’occasione per un messaggio di vicinanza e solidarietà. A lanciarlo è Massimo Lorusso, giornalista e scrittore, ideatore di *“Accanto alle Famiglie”, un’iniziativa nata dalla propria esperienza personale per offrire sostegno e ascolto gratuito alle persone coinvolte in incidenti stradali e ai loro familiari:

“Ieri mattina ad Alcamo, sulla strada provinciale 47, un automobilista di 80 anni ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata dopo aver urtato un veicolo in sosta. L’uomo è rimasto bloccato nell’abitacolo, poi è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Vorrei fargli arrivare un augurio sincero di ripresa e un pensiero a chi si sta occupando di lui. Sono Massimo Lorusso, giornalista e scrittore. A diciassette anni un tuffo a Rimini mi ha lasciato paralizzato dal collo in giù. Da questa esperienza ho dato vita ad «Accanto alle Famiglie», un’iniziativa personale senza scopo di lucro per offrire ascolto gratuito a chi è colpito da incidenti stradali“.

*«Accanto alle Famiglie» è un’iniziativa gratuita e senza scopo di lucro ideata da Massimo Lorusso, nata dalla sua esperienza personale: a 17 anni un incidente lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù. Il progetto si rivolge alle persone coinvolte in incidenti stradali e ai loro familiari, offrendo ascolto, vicinanza e orientamento, anche attraverso il possibile contatto con professionisti qualificati. L’obiettivo è garantire un sostegno umano e discreto a chi affronta ferite, disabilità permanenti o un lutto, senza finalità commerciali e nel pieno rispetto delle scelte individuali. Il principio alla base dell’iniziativa è racchiuso nel suo nome: non decidere al posto delle famiglie, né lasciarle sole, ma stare loro accanto.







