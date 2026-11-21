C’è una battaglia che non dovrebbe avere colore politico, né essere oggetto di propaganda: quella dell’antisemitismo. L’odio verso gli ebrei, la discriminazione, il razzismo e la persecuzione non sono opinioni, non sono posizioni politiche. La storia dovrebbe averci insegnato abbastanza, eppure, proprio quando si affronta un tema così delicato, bisogna prestare attenzione a un altro pericolo: quello di trasformare una battaglia di civiltà in uno strumento di contrapposizione ideologica. Il dibattito sul ddl antisemitismo porta con sé una questione che va ben oltre le divisioni tra maggioranza e opposizione. Non riguarda soltanto il rapporto tra Israele e Palestina, né le diverse posizioni sulla politica internazionale. Riguarda il modello culturale che stiamo costruendo e, soprattutto, quello che stiamo consegnando alle nuove generazioni.

Perché il rischio più grande è che i ragazzi crescano imparando a schierarsi prima ancora di imparare a pensare, che assimilino slogan, parole d’ordine e contrapposizioni senza conoscere la storia, senza comprendere la complessità dei conflitti, senza distinguere l’odio razziale dalla critica politica. Da una parte il pericolo di normalizzare sentimenti pro o contro l’islam o gli arabi, dall’altra quello di considerare ogni critica alle scelte del governo israeliano come una manifestazione di antisemitismo. Due derive diverse, entrambe pericolose.

Dovrebbe essere ragionevole poter condannare l’antisemitismo ma, allo stesso tempo, poter discutere delle responsabilità di un governo, delle guerre, delle violazioni dei diritti umani. Deve poter manifestare, dissentire, fare domande. Senza essere etichettato, intimidito o spinto a scegliere una parte per appartenenza ideologica. Anche perchè tra Netanyahu e Hamas, le vittime sono i popoli. La scuola, in questo scenario, ha una responsabilità enorme. Non può diventare il luogo in cui si trasmettono verità preconfezionate, né uno spazio nel quale il confronto viene sostituito dalla paura di pronunciare una parola sbagliata. Deve essere il luogo in cui si studia la Shoah, si comprende la storia del popolo ebraico, si riconosce il valore della memoria e si impara che nessuna popolazione può essere considerata nemica per la propria identità. Ma deve anche essere il luogo in cui si sviluppa il pensiero critico. Non basta una legge per educare alla convivenza, servono cultura, conoscenza, insegnanti preparati, famiglie consapevoli e istituzioni capaci di dare l’esempio. La lotta all’antisemitismo deve essere rigorosa e senza ambiguità, senza contrapposizioni tra destra e sinistra e senza la ‘voglia’ di portare fratture interne come sta accadendo all’interno del PD. E peraltro in prossimità delle elezioni Politiche nel 2027. Coincidenze?