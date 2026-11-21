“Non sono solito commentare pubblicamente i lavori del Consiglio comunale – esordisce il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi -, ma nella seduta di ieri l’Aula era chiamata a pronunciarsi su proposte che nulla avevano a che fare con l’ordinaria amministrazione, ma riguardavano l’emergenza provocata dal tornado che il 9 ottobre si è abbattuto sul nostro territorio, sconvolgendo la nostra comunità. Per questo ritengo che il voto espresso dai consiglieri di minoranza debba essere portato a conoscenza dei cittadini.”

Il Consiglio comunale infatti ha approvato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi agli interventi di somma urgenza effettuati dopo il tornado. La minoranza ha votato contro. Sono delle spese sostenute per affrontare un’emergenza straordinaria, rimuovere situazioni di pericolo e tutelare la sicurezza dei cittadini. Interventi che l’Amministrazione ha disposto senza esitazioni, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

“Tra le priorità affrontate . continua il primo cittadino petrosileno – il ripristino del Centro comunale di raccolta, la cui prolungata chiusura avrebbe provocato una nuova e grave emergenza igienico-sanitaria, e la rimozione dell’amianto e dei rifiuti speciali che la furia del tornado aveva disseminato sul territorio. Interventi indispensabili, ai quali si sono aggiunti la rimozione di alberi e detriti, la messa in sicurezza delle aree danneggiate e il ripristino delle condizioni di viabilità. La minoranza ha scelto di votare contro il riconoscimento delle spese sostenute per quegli stessi interventi. È una scelta che deve essere spiegata ai cittadini. Cosa avrebbero fatto al nostro posto? Avrebbero lasciato chiuso il Centro di raccolta, rinunciato a rimuovere l’amianto e i rifiuti pericolosi, lasciato il territorio nelle condizioni in cui lo aveva ridotto il tornado? Non si può contestare il riconoscimento delle spese senza spiegare quale alternativa si sarebbe voluta adottare”.