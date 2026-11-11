Marsala, violenza al Pronto Soccorso: Piccione chiede vigilanza h24 e maggiori tutele

Un presidio fisso di vigilanza armata 24 ore su 24, un collegamento diretto con le Forze dell’Ordine e il potenziamento del personale addetto all’accoglienza. Sono alcune delle misure richieste dal consigliere comunale indipendente Duilio Piccione, che ieri mattina ha depositato a Palazzo VII Aprile un Ordine del Giorno rivolto al Presidente del Consiglio comunale e al sindaco di Marsala, dopo la nuova aggressione ai danni di un medico all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”.

I fatti

“L’ennesima aggressione ai danni di un medico in servizio, peraltro costretto a operare in condizioni di perenne sotto organico e stress strutturale, non è più tollerabile – dichiara Piccione – esprimo totale e incondizionata vicinanza alla vittima e a tutti gli operatori sanitari”. Una solidarietà che, secondo il consigliere, non può però esaurirsi nelle dichiarazioni pubbliche: “Le note di solidarietà ormai non bastano più. Servono risposte istituzionali concrete e immediate”. Pare che l’aggressione, da varie voci, sia stata rivolta da un paziente in attesa da oltre 6 ore che, stanco di aspettare e probabilmente anche con un problema di tipo sanitario in corso, abbia ribaltato la scrivania di un medico di turno al Pronto Soccorso. Vero o meno, da qui si pone l’attenzione del mondo sanitario e politico sulla vicenda.

Le richieste all’Amministrazione comunale

Con l’atto depositato, Piccione impegna l’Amministrazione a promuovere un tavolo tecnico urgente con i vertici dell’Asp di Trapani e l’Assessorato regionale della Salute. Tra le proposte, l’istituzione di un presidio fisso con vigilanza armata h24 all’interno del Pronto Soccorso e l’attivazione di un collegamento diretto di emergenza tra i locali del triage e le centrali operative delle Forze dell’Ordine. Il documento punta anche sul rafforzamento del personale amministrativo dedicato all’accoglienza e all’informazione degli utenti, ritenuto fondamentale per ridurre tensioni e conflitti legati ai tempi di attesa. “La salute e l’incolumità psicofisica di chi ci cura sono presupposti imprescindibili per garantire il diritto costituzionale alla salute dei cittadini”, sottolinea il consigliere, che richiama anche il ruolo politico del Consiglio comunale, nonostante la competenza sanitaria sia regionale. “Il Consiglio Comunale ha il dovere politico e morale di difendere la sicurezza dei propri lavoratori e del proprio territorio”. Piccione auspica infine che l’Ordine del Giorno venga approvato all’unanimità e che il sindaco si attivi immediatamente con l’Asp per individuare soluzioni capaci di contrastare quella che definisce una “deriva di insicurezza”.