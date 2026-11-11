Caccia, firmato il nuovo Calendario venatorio siciliano stagione 2026/27

Firmato il nuovo decreto di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, adottato con il parere positivo dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A comunicarlo è l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che ha emanato il nuovo provvedimento per consentire la riapertura della caccia dopo la sospensione da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione III di Palermo.
«Riapriamo la caccia nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali, nell’interesse dei cittadini e del territorio siciliano» dice l’assessore Luca Sammartino.
I dettagli sono contenuti nel decreto pubblicato sulla pagina web dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al seguente link.
Firmato il nuovo decreto di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, adottato con il parere positivo dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A comunicarlo è l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che ha emanato il nuovo provvedimento per consentire la riapertura della caccia dopo la sospensione da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione III di Palermo.
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