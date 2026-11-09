Aggressione al Pronto Soccorso di Marsala, “la cura non può convivere con la violenza”

Un medico aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. L’ennesimo episodio di violenza ai danni di un professionista sanitario riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli ospedali e sulle condizioni in cui medici e operatori sono chiamati quotidianamente a garantire assistenza ai cittadini. A esprimere solidarietà al collega è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, che manifesta «profonda indignazione e preoccupazione» per quanto accaduto. L’Ordine sottolinea come le difficoltà dei Pronto soccorso, tra carenze di personale, turni spesso insostenibili e criticità organizzative, siano problemi reali che richiedono interventi concreti, ma che non possono in alcun modo giustificare comportamenti violenti.

«Non possiamo accettare che medici e operatori sanitari siano costretti a lavorare in un clima di paura e insicurezza. Chi entra in un ospedale deve trovare assistenza, professionalità e rispetto, non può pensare di poter imporre le proprie ragioni attraverso la violenza. La sicurezza dei professionisti sanitari è una condizione indispensabile per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini», dichiara il presidente dell’Omceo Trapani, Filippo Mangiapane. L’Ordine richiama quindi l’attenzione delle autorità sanitarie e delle istituzioni sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza nelle strutture ospedaliere, soprattutto nei reparti di emergenza, dove la pressione assistenziale è particolarmente elevata.

Accanto ai controlli e alle misure di protezione, viene chiesto di intervenire sulle cause del disagio attraverso il potenziamento degli organici, una migliore organizzazione dei servizi e condizioni di lavoro adeguate. «Aggredire un medico significa colpire non soltanto un professionista, ma l’intero sistema sanitario e il diritto della collettività a ricevere cure in un ambiente sicuro». L’Omceo Trapani rinnova infine la propria vicinanza al sanitario aggredito e ribadisce che nessun medico deve sentirsi solo nell’esercizio della propria professione. Un messaggio che si chiude con un richiamo netto: «La cura non può convivere con la violenza».