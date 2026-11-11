Carcere di Trapani, il reparto Mediterraneo sotto accusa: “Va chiuso”. Ecco perchè

Il buio nei corridoi, l’acqua disponibile soltanto per poche ore, le celle danneggiate e gli agenti costretti a lavorare con organici insufficienti. Al carcere Pietro Cerulli di Trapani, la rivolta del 30 ottobre ha riportato l’attenzione sulle condizioni del reparto Mediterraneo, da tempo al centro delle denunce sindacali. La richiesta, adesso, è netta: chiuderlo fino al ripristino di adeguati standard di sicurezza e vivibilità. Una posizione condivisa da UIL e SINAPPE, che chiamano in causa i vertici dell’Amministrazione penitenziaria.

Il Mediterraneo dopo la rivolta del 30 ottobre

A rilanciare l’allarme è Gioacchino Veneziano, componente dell’esecutivo nazionale della UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria, dopo la visita effettuata lunedì 9 novembre nell’istituto. Le condizioni del reparto, sostiene, sarebbero ulteriormente peggiorate rispetto a quelle già documentate a luglio, quando il sindacato aveva consegnato al vice capo del DAP, Parisi, un dossier fotografico sul degrado della struttura. I disordini del 30 ottobre avevano aggravato una situazione già difficile. Quel giorno la protesta di un gruppo di detenuti era degenerata in una rivolta, con celle danneggiate, cancelli divelti e incendi all’interno della sezione. Per riportare la calma si era reso necessario richiamare agenti liberi dal servizio e inviare rinforzi da altri istituti siciliani. Tra le ragioni della protesta, secondo le ricostruzioni sindacali, il sovraffollamento e le carenze nell’erogazione dell’acqua.

Corridoi al buio e acqua razionata

Il quadro riscontrato lunedì confermerebbe la gravità delle condizioni strutturali. Il corridoio del Mediterraneo sarebbe completamente al buio, mentre persistono perdite idriche e danni alle celle. L’acqua, secondo quanto riferito da Veneziano, sarebbe disponibile per i detenuti soltanto per alcune ore al giorno. “Abbiamo trovato le condizioni del Mediterraneo totalmente peggiorate rispetto alla visita di luglio”, ha dichiarato il sindacalista, annunciando una relazione corredata da circa 500 fotografie. Il materiale sarà trasmesso al ministro della Giustizia, ai vertici del DAP, al provveditore regionale e alla Procura di Trapani. “Sono foto scandalose”, ha aggiunto, precisando che le immagini non potranno essere diffuse pubblicamente per le disposizioni che regolano la documentazione fotografica all’interno degli istituti penitenziari.

UIL e SINAPPE chiedono la chiusura della sezione

Sulla stessa linea il SINAPPE, che attraverso una propria delegazione ha segnalato ulteriori problemi: l’assenza di un reparto isolamento, la mancanza di un presidio sanitario con presenza medica continuativa H24 e le persistenti perdite d’acqua dalle tubazioni. Il sindacato chiede la chiusura immediata del Mediterraneo e annuncia l’intenzione di incontrare a Roma il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per sollecitare interventi risolutivi.

Carcere sovraffollato e pochi agenti in servizio

Le criticità, peraltro, non riguarderebbero soltanto questa sezione. La UIL ha visitato anche i reparti Ionio, destinato all’alta sicurezza, Tirreno, adibito a isolamento, e Adriatico, il padiglione più recente, realizzato nel 2018. Nello Ionio è stata segnalata, in particolare, la presenza di docce comuni anziché all’interno delle celle. A pesare sulla gestione dell’istituto è anche la carenza di personale. Secondo i dati forniti da Veneziano, lunedì mattina erano presenti 587 detenuti, di cui 63 appartenenti al circuito dell’alta sicurezza. L’organico complessivo, escluso il Nucleo traduzioni e piantonamenti, sarebbe di circa 230 unità. Tuttavia, tra servizi esterni, scorte, uffici amministrativi, riposi, ferie e assenze, gli agenti effettivamente disponibili per la vigilanza nelle ventiquattro ore scenderebbero a circa 80. Una dotazione che, secondo il sindacato, può costringere un singolo agente a controllare più piani contemporaneamente, aumentando i rischi per la sicurezza. Veneziano richiama anche il fenomeno dell’introduzione di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti attraverso i droni, favorito dalle difficoltà nel garantire una sorveglianza costante.

Interrogazioni parlamentari e interventi del DAP

Per la UIL servono interventi strutturali, nuove risorse e una riflessione politica sulle misure alternative alla detenzione, così da ridurre il sovraffollamento e consentire la manutenzione delle carceri. Veneziano ha anche rivolto un riconoscimento agli agenti del Pietro Cerulli, sottolineandone la professionalità e la dedizione nonostante le difficili condizioni di lavoro. La vicenda avrà un seguito istituzionale: il sindacalista ha annunciato due interrogazioni parlamentari, mentre il SINAPPE intende portare la questione direttamente all’attenzione dei vertici del DAP. Con due organizzazioni sindacali concordi sulla necessità di chiudere il Mediterraneo, la parola passa adesso all’Amministrazione penitenziaria. La questione non riguarda soltanto la sicurezza degli agenti, ma anche le condizioni di vita dei detenuti e la possibilità di garantire all’interno del Pietro Cerulli standard adeguati di dignità e salubrità.