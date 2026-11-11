Castelvetrano, violenze nel Sistema delle Piazze: Lentini chiede più controlli

Dopo gli episodi di violenza verificatisi durante lo scorso fine settimana nel Sistema delle Piazze, a Castelvetrano, il sindaco Giovanni Lentini sollecita un rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine nel centro storico, soprattutto nelle ore serali e notturne e durante i fine settimana. Il primo cittadino ha inviato una nota formale al Prefetto di Trapani, al Questore, ai vertici del Commissariato di Pubblica Sicurezza e dell’Arma dei Carabinieri di Castelvetrano, chiedendo un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. Parallelamente, ha impartito direttive al comandante della Polizia Municipale per incentivare la presenza degli agenti nell’area pedonale, compatibilmente con gli orari e i turni di servizio.

La richiesta nasce anche dalle preoccupazioni manifestate da cittadini ed esercenti, che chiedono maggiori garanzie per poter frequentare e lavorare serenamente nel cuore della città. “Il Sistema delle Piazze è un patrimonio della città e un simbolo della sua rinascita. Non possiamo permettere che episodi di violenza compromettano il percorso di recupero e valorizzazione di questo luogo”, dichiara il sindaco Lentini. “Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini, ai giovani e agli operatori commerciali la possibilità di vivere e frequentare il centro storico in condizioni di sicurezza e tranquillità – continua -. Continueremo a seguire con attenzione la vicenda, assicurando la massima collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza, affinché si possa restituire serenità a chi vive, lavora e frequenta il cuore della città”.